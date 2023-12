Shanik Berman le pide perdón a Verónica Castro y suplica que le “abra su corazón” en esta Navidad

Tras pedirle perdón de rodillas a Juan José Origel por hablar de su vida amorosa, Shanik Berman admite que su deseo de Navidad es poder reconciliarse con Verónica Castro, de quien ha estado distanciada por una entrevista que le realizó a Yolanda Andrade.

En un reciente encuentro con la prensa, la famosa periodista aseguró que extraña mucho convivir con la icónica actriz, por lo que aprovechó la presencia de los reporteros para mandarle un emotivo mensaje.

“Yo quisiera nunca pelearme con nadie. Vero, te extraño muchísimo en la tele. Te extraño mucho como amiga. Verónica Castro, eres lo más lindo que hay en la televisión y ojalá y pronto me abras las puertas de tu corazón y de tu casa otra vez” Shanik Berman

A palabras de la comunicadora, el distanciamiento entre ella y la también presentadora se dio después de una conversación con Yolanda Andrada, en la que hablaron sobre la supuesta relación que tuvieron en su momento.

“Se distanció de mí porque le hice una entrevista a Yolanda Andrade. Yo le dije a Yolanda: ‘Yo le pediría que se casara Verónica Castro conmigo’. A mí no me gustan las mujeres, pero ¿a quién no le gusta Verónica Castro? Es lo más bonito que hay. Cómo se extraña en la tele, en la pantalla chica. Yo la extraño tanto”, mencionó.

Para finalizar, señaló que no le gustaría “morir” sin darle un caluroso abrazo a la madre de Cristian Castro: “Ese es mi deseo para Santa Claus”, concluyó.

Shanik Berman opina de los comentarios sobre su disculpa a Pepillo Origel

Durante la conversación, también abordó los comentarios divididos que surgieron en redes sociales a raíz de la disculpa reciente que le pidió a Juan José Origel, en el programa Con permiso, tras hablar de su vida amorosa.

“Las redes son crueles, pero está bien, me lo merezco. Soy muy dura a veces para decir las cosas porque así era en mi casa y alguna gente lo siente como agresión a lo mejor”, indicó.

Pepillo se molestó por el comentario de Shanik / Instagram: @juanjoseorigel

Si bien su hija la “regañó” por haberse arrodillado, Berman señaló que era “necesario” para demostrar que estaba arrepentida de verdad: “Sí sentí que fue necesario porque cuando yo lastimo a alguien sin querer, aunque no sea a drede, pero si la otra persona sufre, yo no quiero que sufra”, apuntó.

Y agregó: “Prefiero pedir perdón, pero no sólo a él, al que sea. Afortunadamente, la gente ya está acostumbrada a mí. Yo sí siento que hay que cerrar ciclos porque si no luego pasan los años y ‘ese que me dijo, me vio, me hizo’, y nunca le dijiste’”

