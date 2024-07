En un giro inesperado en La casa de los famosos, Shanik Berman ha revelado detalles impactantes sobre la infancia de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Según la periodista, la joven habría sido víctima de abuso por parte de las parejas de su madre, lo que habría generado una profunda fractura en la relación familiar. Estas declaraciones han conmocionado a La casa y al público.

Frida Sofía / YouTube: Univision y Alejandra Guzmán

Lee: Jorge Salinas defiende a Elizabeth Álvarez por comentarios sobre su apariencia: “Esta buenísima”

Shanik Berman revela los supuestos abusos que sufrió Frida Sofía por las parejas de Alejandra Guzmán

En una conversación con sus compañeras Mariana Echeverría y Gala Montes, Shanik Berman reveló los desgarradores testimonios de Frida Sofía, quien le confesó supuestamente haber sufrido a manos de las parejas de su madre durante su infancia.

“Frida Sofía dijo que cuando estaba chiquita y su mamá se dro... y estaba alco...ada, y metía a novios a la casa, uno de esos le robó la virginidad…Otros más la violaron. Y su mamá, pues estaba dro...”

Shanik Berman





“Ay, ¿cómo crees?”, expresó Gala, y Mariana conmovida dijo: “Sí dan ganas de llorar, porque es súper triste”

Shanik aseguró que “ni lo supo Alejandra. Estaba tan mal... o sea, si tú no te puedes ayudar, ¿cómo ayudas a alguien?”

Shanik admitió que por eso Frida Sofía no le habla a su madre: “Pero ella no le habla a su mamá... De unos años para acá. Y Alejandra misma le dijo que si no le iba a hablar, pues la iba a desheredar”

Mariana atenta aseguró que no pasaba nada si la desheredaba, pues era una mujer talentosa, comentario con el que Gala estuvo de acuerdo, pero Shanik volvió a intervenir:

“No puede trabajar, porque cada vez que trabaja, o sea, su familia dice: ‘Se está colgando de mí', ‘No sabe’, en fin... En todas las familias hay broncas” Shanik Berman





Te puede interesar: Ángela Aguilar ¿inspiró su vestido de novia con el de su abuela, Flor Silvestre?

Shanik divide opiniones en redes sociales

Las revelaciones de Shanik Berman sobre Frida Sofía han generado un intenso debate en redes sociales, dividiendo opiniones sobre si era apropiado abordar un tema tan delicado sobre todo porque no se encontraba nigua involucrado presente y Frida Sofía habría tenido la confianza de decirle a ella y no a las cámaras.

Mira: Integrante de La casa de los famosos México revela aventura amorosa con jugador del América