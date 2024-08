Shanik Berman revive el doloroso momento en que se enteró de la muerte de su hijo: “Creí que era un sueño”

Shanik Berman fue la segunda eliminado de La casa de los famosos México por nominación de los participantes y votación del público, y es que fiel a su profesión se encargó de ventilar el pasado de algunas celebridades lo cual ya no fue del agrado de los participantes. Sin embargo, en un intento de algunos famosos de obtener información sobre ella, volvió a tocar luz, el fallecimiento de su hijo.

Dentro de la casa, en una intima platica con Adrián Marceo, la periodista habló sobre la muerte de su hijo Daniel Berman a la edad de 19 años, quien fue embestido por un conductor en estado de ebriedad que se estampó con su auto arrebatándole la vida.

“El problema siempre va a estar, pero tú decides cómo quieres responder al problema... y yo decidí... le dije a mi hija y a mi esposo '¿hubieran preferido nunca tener a Daniel o tenerlo solo 19 años? Aunque nos lo arrancaron y es el dolor más grande del mundo’”

Ahora en entrevista con Yordi Rosado vuelve a hablar de su hijo, Berman habla de cómo se enteró de este siniestro el cual creyó todo era parte de un sueño.

Shanik Berman revive el doloroso momento en que se enteró de la muerte de su hijo

La noche en que falleció su hijo Daniel, Shanik Berman se encontraba en Miami, Estados Unidos, por motivos laborales. Un día antes de regresar a México, recibió una llamada que le comunicó la trágica noticia.

Al poco tiempo fue su esposo, Jorge Berman quien le llamó para pedirle que regresara en cuanto pudiera, pero la periodista creía era parte de un sueño.

“Yo estaba en Estados Unidos y me habla alguien: ‘¿Qué opinas de la muerte de tu hijo?’ Estoy soñando y colgué, a las cuatro de la mañana y luego a las cuatro y media de la mañana me habla Jorge que tenía que regresar y le digo: ‘No, te dije que vuelvo el domingo’, y me dijo que no, tienes que regresar porque nuestro hijo se murió, colgué y me dormí”.

“Como a la media hora me despierto y le hablo: ‘¿Tú me hablaste?’. ‘Que sí que te tienes que regresar’, y yo: ‘¿Por qué?’, ‘Porque nuestro hijo se murió y le digo: ‘Llévalo al doctor’ y me responde: ‘No, nuestro hijo está muerto’. Y yo: ¿´Tú viste que era mi hijo, que estaba muerto?’, ‘Sí' y ‘No te creo. Llévalo al doctor. Eres un hijo de la chin…’”. Shanik Berman





La prensa ya esperaba a Shanik a las afueras del hotel pero ella se seguía mostraron incrédula, pero gracias a grandes amigos pudo viajar y ser consolada en el camino: “Yo decía: ‘Esto no está pasando’. Le hablo a una amiga para que me lleve al aeropuerto. Consiguió el boleto y yo gritando en el avión. Me senté junto al marido de Olivia Peralta. Él me peguntó: '¿Qué pasa?’ (…) Él me fue calmando. Yo lloraba a gritos”.

Esposo e hija de Shanik ya tenían bajo control el proceso relacionado con la defunción. “Yo, ni con fuerzas”. “Llegué a mi casa, al velorio y Karla y Jorge ya habían decidido dónde lo iban a enterrar, todo”.

Shanik tomo su dolor como motivación y sacó a su familia del duelo

Finalmente, Shanik Berman reveló que tras la muerte de su hijo Daniel, su familia atravesó un profundo dolor. Sin embargo, con el tiempo, la periodista decidió que era necesario seguir adelante. A pesar de la tragedia, Berman expresó su gratitud por los años que compartió con su hijo.

“Karlita y Jorgito deprimidos, y el lunes yo dije: ‘El lunes todos a trabajar’. Alguien tenía que sacarlos adelante y ellos no podían”. Shanik Berman

