Shanik considera “hipócrita” a Agustín por esta actitud al salir de La casa de los famosos México

Este domingo, Agustín Fernández se convirtió en el noveno eliminado de ‘La casa de los famosos México’. Al despedirse, mostró su gratitud hacia los habitantes del cuarto Mar, con quienes convivió en las últimas semanas tras ser el único sobreviviente del cuarto Tierra.

“Acá estoy, les quiero agradecer y felicitarlos, hicieron un equipo increíble. Una familia preciosa, me hicieron sentir muy bien y muy feliz. Me llevo un pedacito de cada uno en mi corazón. Mayito te amo, Arath te amo, las chicas superponedoras también las amo”, expresó. Agustín

Shanik recuerda comentario de Agustín

Sin embargo, Shanik Berman no pudo evitar expresar su descontento. Recordó que Agustín había manifestado en un momento que deseaba su eliminación de ‘La casa de los Famosos México’ porque no le agradaba que ella se la pasara diciendo “te amo” a todos los habitantes.

En el programa ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside, Shanik comentó:

“Ve lo que me dijo Agustín: quiero que te vayas de ‘La casa de los famosos México’ y salió de ‘La casa’ diciéndole a todos te amo”. Shanik Berman

“Fue un cuate que fue más lindo y menos dañino que muchos otros, pero igual fue muy hipócrita”.

Continuó, “O sea, él se puso en el posicionamiento conmigo, para que veas la gente qué hipócrita y malvada que es, y en el foro diciéndoles a todos te amo, tratándose de ganárselos.

“Y a mí me dijo que no es normal que le digas a todos te amo y que quería que me saliera de ‘La casa de los famosos México’”.

Shanik Berman y Agustín

/ Instagram: @agus.fernandezr/ @shanikberman

Maxine Woodside también ofreció su opinión, afirmó: “Le siguieron el juego a Adrián Marcelo y ya cuando se fueron Sian y Agustín quisieron ser lindos para reivindicarse con el público”.

Hasta ahora, Agustín no ha respondido a los comentarios de Shanik, lo que ha dejado a muchos a la espera de su reacción frente a las acusaciones de hipocresía.

