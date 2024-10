Sian Chiong salió de México y está en terapia por el hate que recibió tras LCDLFMX

Sian Chiong fue uno de los participantes menos queridos de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ debido a que a la audiencia no le gustó la actitud y el comportamiento que tenía en el reality con sus compañeros.

Al salir de ‘La casa’, el actor cubano ha tenido que enfrentarse al escrutinio público, intentando mejorar su imagen pública enfrentando cada polémica que se desató durante su participación en el programa.

Incluso en una ocasión rompió en llanto al ver que se dejó manipular dentro de LCDLFMX y cambió su esencia para encajar en el cuarto Tierra aunque dijo, no era su personalidad ni sus creencias.

Checa: ¿Wendy Guevara triste por la mudanza de Nicola Porcella? Revela si seguirá de roomie con Agus Fernández

No fue querido en LCDLFMX / IG: @janlaamante / @sian_oficial

Sian trabaja en sí mismo por las críticas en su contra tras su participación en ‘La casa de los famosos México’

Aunque ya pasaron unas semanas de que terminó el reality, el actor cubano sigue enfrentando los malos comentarios en su contra, mientras que, en contraste, los miembros del team Mar están recolectando las mieles del éxito.

Recientemente el actor Julio Camejo, amigo de Sian, fue abordado por la prensa y comentó que el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ se fue a Miami de urgencia para tomar terapia por los comentarios negativos que recibe tras su paso por el reality.

Puedes ver: Reemplazan a conductora de Sale el sol por integrante de De primera mano

“Hasta donde sé, está tomando terapia psicológica. Cuando tú sales de un reality, viene la depresión, que es algo que poca gente entiende. No es como ‘terminé un ciclo y se acaba’. No, viene el reencuentro contigo, porque estuviste en un aislamiento y desafortunadamente no le fue muy bien, no fue uno de esos que el público acogió. Aunque siempre hay una balanza, no fue uno de los más queridos y está trabajando en eso”, dijo.

Como un buen amigo, Julio Camejo le aconsejó a Sian que se rodee de sus seres queridos, tome la ayuda profesional y sea capaz de admitir sus fallas. “Lo que queda es sacudirse las rodillas, levantar la frente y reconocer los errores; perdible perdón a las personas que lastimaste, encontrarte contigo y seguir adelante”, dijo.

Las polémicas de Sian Chiong en LCDLFMX

Cuando el cuarto Mar se personificó como personas de “barrio” con peculiares maquillajes y vestuarios y actuaron como agradecimiento al público por quedarse una semana más, se vio a Sian jalar el pelo a Briggitte durante su actuación y luego la abrazó frente al asombro de los presentes.

También a inicios de la competencia, Paola Durante manifestó, luego de salir eliminada, que vivió una desagradable experiencia con el cubano. Paola reveló que, durante una escena en la que ella y Mario Bezares estaban actuando, Chiong le introdujo una cuchara sin ser parte de la actuación.

Mira: Critican a Rey Grupero por besar a Ferka en Venga la alegría: “Eso es acoso”

Ricardo se animó a robarle un beso a Sian / Twitter: @lacasafamososmx

Sian también fue criticado por su comportamiento hacia Gala Montes quien se supone que era su amiga y no la defendió ante los ataques de Adrián Marcelo.

Además, el cubano fue acusado de colgarse del movimiento LGBT al fingir que le correspondía a Ricardo Peralta para ganarse a la audiencia.