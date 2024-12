Silvia Pinal: Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel habrían discutido en el funeral de su mamá

El pasado 28 de noviembre, Silvia Pinal falleció en la Ciudad de México a los 93 años de edad tras una semana de permanecer internada en un hospital. La noticia conmovió al mundo del espectáculo y durante los días siguientes, sus hijos, Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, estuvieron al frente de todo lo que ocurría y hasta ofrecieron una conferencia de prensa en pleno duelo.

A pesar de la aparente unidad familiar que mostraron en los homenajes y el evento realizado en el Palacio de Bellas Artes, poco a poco han surgido detalles sobre los desacuerdos que marcaron la organización del funeral de la icónica actriz. Uno de los puntos de conflicto más comentados fue la disputa entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel sobre el lugar donde se realizarían los servicios funerarios.

Puedes ver: Silvia Pinal: Revelan cómo se despidió ‘la Diva’ de sus hijos, VIDEO

Silvia Pinal: último adiós en Bellas artes / Liliana Carpio

El desacuerdo entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán

De acuerdo con Álex Kaffie, tras el fallecimiento de Silvia Pinal, las hijas de la actriz tuvieron un desacuerdo por la manera en la que se le daría el último adiós. El conflicto ocurrió durante la organización del funeral, específicamente sobre la elección de la funeraria.

Según Kaffie, Alejandra Guzmán deseaba que el velorio se realizara en la funeraria Gayosso, pero Sylvia Pasquel, la hija mayor de Silvia Pinal, decidió que el funeral se llevara a cabo en la funeraria J. García López, misma que se ha encargado de los funerales de importantes figuras del espectáculo mexicano, como Xavier López Chabelo e Ignacio López Tarso.

Aunque Kaffie no especificó las razones por las cuales Alejandra Guzmán prefería otra funeraria, el evento se celebró finalmente en la Funeraria J. García López, sin que la decisión fuera comunicada previamente a la cantante Esta diferencia de opiniones habría causado un pequeño desacuerdo entre las hermanas en esos momentos.

Checa: Silvia Pinal dejó especificaciones para evitar pleitos entre sus hijos gracias a Efigenia; ¿hay albacea?

Las hermanas habrían tenido diferencias por la funeraria que se encargaría del funeral / Alex Isunza/ Facebook

¿Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán están peleadas?

A pesar de los desacuerdos, las hijas de Silvia Pinal estuvieron juntas en el homenaje realizado en el Palacio de Bellas Artes, un espacio que se consideró un gran honor para despedir a la ‘Diva del Cine de Oro Mexicano’. Durante este evento, ambas hijas dedicaron emotivas palabras a su madre, agradeciendo la oportunidad de rendirle homenaje en un lugar tan simbólico.

Además, la periodista de espectáculos, María Luisa Valdés Doria aclaró durante el homenaje que las hermanas no estaban peleadas: “Me invitaron al funeral… Me dijeron: ‘Queremos que se sepa que no estamos peleadas, que no hay pleito entre nosotras, aquí estamos juntas y por favor comunícaselo a todos’”, indicó la conductora.

No te pierdas: Alejandra Guzmán regresa a trabajar entre lágrimas: “Mi mamá me enseñó a estar en los escenarios”