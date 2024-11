Silvia Pinal pidió hablar con uno de sus ‘herederos’ antes de sus últimos momentos

En una emotiva revelación, el periodista y amigo cercano de Silvia Pinal, Juan José ‘Pepillo’ Origel, compartió detalles de la última conversación que sostuvo con la actriz antes de que su salud empeorara. Según contó, la conversación tuvo lugar poco antes de que Silvia Pinal dejara de hablar, debido a su grave estado de salud, que estaba como crítico.

El periodista comentó en un video de Unicable cómo se dio la oportunidad de hablar con la legendaria actriz. Según dijo, su amiga le pidió expresamente que la pusieran en línea durante una llamada que hizo a Efigenia Ramos, su asistente personal para saber sobre su estado de salud.

“Le hablo a Efi y la señora Pinal se da cuenta que estaba hablando yo con ella y le dice: ‘Pásamelo’”, contó Pepillo.

Pepillo Origel y Silvia Pinal conservaron una amistad de muchos años / Instagran: @juanjoseorigel

¿Qué le dijo Silvia Pinal a Pepillo Origel?

El conductor detalló que durante la llamada, Silvia le expresó su afecto y le pidió que la visitara: “Le dije todo lo que la quería y al final, le dije: ‘Silvia, te mando un beso’. Y (ella) me dijo: ‘Yo te mando tres y te quiero ver’”.

El periodista confesó que este breve pero emotivo intercambio lo llenó de emoción, especialmente porque temía que fuera la última vez que pudiera hablar con la actriz. Origel agregó que, a pesar de su deseo de estar al lado de Silvia, decidió ser prudente y respetar la privacidad de la familia durante este difícil momento.

Momentos después, doña Silvia entró en un estado crítico y no pudo seguirse comunicando con su familia, aunque su asistente Efigenia y el productor Iván Cochegrus han expresado que la actriz se despidió de quienes estaba con ella en el hospital levantando su mano y haciendo un gesto de despedida.

Pepillo Origel y Silvia Pinal eran amigos / Instagran: @juanjoseorigel

¿Pepillo Origel es uno de los herederos de Silvia Pinal?

Una de las declaraciones más comentadas por Pepillo Origel ocurrió en marzo de 2022, cuando, durante el programa ‘Con permiso’, el periodista aseguró en tono de broma que uno de los legados que recibiría de Silvia Pinal sería un emblemático cuadro de Diego Rivera, que pintó con su imagen. “Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro de Diego Rivera”, afirmó en ese entonces, desatando una controversia.

No obstante, cabe aclarar que Silvia Pinal indicó en 2017 que el cuadro, muy valioso para su legado personal, sería heredado a sus tres hijos: Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Incluso, en una plática con el periodista Gustavo Adolfo Infante en 2020, la actriz dijo que tenía la intención de donar el famoso retrato al Museo Diego Rivera en la Ciudad de México.

A pesar de las bromas de Origel, fuentes cercanas a la familia han afirmado que el cuadro, que forma parte de un fideicomiso, solo puede ser gestionado por los tres hijos de Silvia Pinal. “El cuadro está desde hace muchos años en un fideicomiso donde hay tres hijos, y no se puede hacer nada con el cuadro a menos que los tres hijos estén de acuerdo”, explicó el periodista Ernesto Buitrón en agosto de 2024 y recientemente el abogado Guillermo Pous lo reafirmó.

