Silvia Pinal: Preocupa la salud de la legendaria actriz, la reportan en estado crítico este 28 de noviembre

La icónica actriz mexicana Silvia Pinal estaría enfrentando delicados problemas de salud, lo que ha generado alarma tanto en el medio artístico como entre sus admiradores. Desde hace una semana, la actriz se encuentra hospitalizada debido a complicaciones médicas que han encendido las alertas entre sus familiares y fans.

Aunque inicialmente se reportó que su ingreso al hospital se debía a una infección en las vías urinarias, más tarde se confirmó que también presentó problemas cardíacos, como arritmia. Estos factores han complicado su recuperación y mantenido a la actriz bajo observación médica constante.

Silvia Pinal, considerada un ícono del Cine de Oro mexicano y una figura emblemática de la televisión, fue hospitalizada hace siete días. Según los primeros informes, su ingreso fue causado por una infección urinaria, pero su estado de salud se agravó debido a complicaciones cardiacas.

Se esperaba que la actriz fuera dada de alta el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que generó mayor inquietud. Ese mismo día, trascendió que sus familiares cercanos comenzaron a reunirse en el hospital, incluyendo a sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, así como su asistente personal, Efigenia Ramos.

Durante la madrugada del 28 de noviembre, las cámaras captaron a Stephanie Salas y Humberto Zurita llegando al hospital, lo que reforzó los rumores sobre la presunta gravedad del estado de salud de la actriz.

A pesar del hermetismo que ha mantenido la familia Pinal, periodistas y medios de comunicación han compartido actualizaciones extraoficiales. Según el periodista Carlos Uriel, Silvia Pinal se encuentra en un estado crítico y semiconsciente. Esto lo dio a conocer a través de su cuenta de X.

“Fuentes cercanas a la familia de Silvia Pinal me confirman que efectivamente la actriz amaneció hoy en estado crítico. Me dan alusión a que Silvia Pinal se encuentra semiconsciente. Toda su familia ha estado con ella en el hospital desde anoche”, escribió el periodista.

Por su parte, Luis Alejandro Ortega, reportero de Televisa Espectáculos, informó que al salir del hospital, Alejandra Guzmán fue vista visiblemente afectada, con un semblante triste y desencajado.

Hasta el momento, ninguno de los hijos de Silvia Pinal ha ofrecido declaraciones oficiales, lo que ha llevado a especulaciones en medios de comunicación y redes sociales.

Un audio difundido por el programa Chisme No Like la noche del 27 de noviembre permite escuchar a Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, preocupada por la salud de la actriz. En el mensaje, Ramos comentó:

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada. Deja ver si, ahorita que venga el médico, Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar”.