Silvia Pinal: actualización de su estado de salud este 25 de noviembre tras ‘encontrarle una bacteria’

Tras la hospitalización de Silvia Pinal el pasado 22 de noviembre por una infección en las vías urinarias, su hija, Sylvia Pasquel había reportado que la actriz había presentado una nueva bacteria, lo que habría aplazado su salida del nosocomio. Sin embargo, ahora se da a conocer que este diagnóstico fue incorrecto.

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se informó que, tras nuevos exámenes médicos, los doctores descartaron la presencia de una nueva bacteria en el pulmón de la también presentadora.

“Los resultados del cultivo que le realizaron a la primera actriz arrojaron que no hay una bacteria en el pulmón. Después de que se había comentado el fin de semana que tenía una bacteria. Aunque Sylvia Pasquel comentó que aún presentaba algunas complicaciones” Daniel Aguirre, corresponsal de Ventaneando

Pese a la buena noticia, Silvia Pinal será sometida a otros estudios para “encontrar lo que realmente tiene” en los pulmones.

¿Por qué Silvia Pinal fue hospitalizada?

De acuerdo con el corresponsal del programa, además del tema de las vías urinarias, Silvia Pinal presentó una arritmia cardíaca y problemas de presión, lo que generó mucha preocupación en su familia.

“La señora ingresa a este hospital la semana pasada después de una infección en las vías urinarias, por presión baja y una arritmia cardíaca”, indicó.

Al parecer, ya había tenido problemas de la presión días previos a ser hospitalizada. No obstante, en aquella ocasión, el asunto no fue tan grave y no requirió ser trasladada al hospital.

“Antes de ser hospitalizada, el domingo antepasado, tuvo algunas cuestiones de presión baja. Recibió atención médica, pero en esa ocasión no hubo necesidad de hospitalizarla. Fue hasta cuatro días después, el jueves por la tarde, cuando ya presentó mayores complicaciones”, expresó.

¿Cómo se encuentra Silvia Pinal tras su hospitalización este lunes 25 de noviembre?

El reportero también informó que la famosa ya se encuentra mejor. Si bien no ha podido comer alimentos sólidos debido a la acalasia, una enfermedad que dificulta el paso de los alimentos del esófago al estómago, su recuperación ha sido favorable, por lo que podría ser dada de alta el próximo 26 de noviembre.

Daniel Aguirre, corresponsal de Ventaneando “Nos acaban de informar que se va a quedar 24 horas más en observación y se espera que mañana sea dada de alta. La señora lleva cuatro días hospitalizada. Tenía una infección en las vías urinarias. Se le complicó con presión alta y una arritmia. Este fin de semana se descartó una bacteria en el pulmón. Los doctores siguen trabajando para descubrir lo que tiene la primera actriz. Se reporta estable”

Según Ricardo Manjarrez, conductor de ‘Ventaneando’, los hijos de Silvia Pinal están contemplando la posibilidad de que, una vez que salda del hospital, su madre se vaya a vivir a Acapulco, pues “allá el clima es más favorable”.

Luis Enrique Guzmán asegura que su mamá está mejorando

A través de una plática por WhatsApp que tuvo con un reportero de ‘Ventaneando’, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, comentó que ve una gran mejoría en su madre. Incluso, relató que está muy animada y con deseos de regresar a su hogar.

“Vengo del hospital y mi mamá está muy bien y de buen humor. Ya pidiendo irse a su casa. Mañana, si Dios quiere, nos la llevamos de regreso a la casa”, apuntó en la conversación.

Hasta el momento, el resto de la familia Pinal no ha hecho más comentarios sobre la salud de la actriz. Sin embargo, el programa ‘Ventaneando’ resaltó que su círculo cercano han estado muy al pendiente de ella.

