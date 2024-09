Sofía Rivera Torres opina sobre el polémico paso de Adrián Marcelo en ‘LCDLFMX’: “Yo me llevaría bien con AM”

La salida voluntaria de Adrián Marcelo de ‘La casa de los famosos México’ sigue dando mucho de qué hablar. Hace casi una semana, el influencer abandonó el reality tras una fuerte discusión con Gala Montes. La actriz lo enfrentó luego de que la conductora Odalys Ramírez lo cuestionara por haber dicho “una mujer menos que maltratar” tras la salida de Gomita. En respuesta, el regiomontano se fue con todo contra Gala y habló sobre su vida personal, sugirió que su padre la abandonó y que su madre la explotó de pequeña. La situación le provocó un fuerte colapso a la joven y después Adrián Marcelo abandonó el reality.

El encontronazo fue la gota que derramó el vaso, pues Adrián ya había sido tachado de machista y misógino por sus controversias pasadas con participantes como Arath de la Torre, Briggite Bozo y la propia Gala Montes.

Una fuente cercana a la producción del show contó en exclusiva para TVNotas que Televisa quiso tomar medidas ante esta situción, pero Endemol, la empresa que coordina el concurso, hizo caso omiso, argumentando que Adrián “le daba picor al reality”, por lo que solo decidieron hablar con él. Checa la nota completa dando clic aquí.

En medio de todo esto, Sofía Rivera Torres, en un encuentro con la prensa, expresó su opinión acerca del contovertido paso de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México”.

“A mí me parece una pena la cancelación porque le roba a las personas la oportunidad de mejorar, de cambiar y de evolucionar. Yo no soy creyente de la cancelación, hablo por los tres probablemente (Eduardo Videgaray y El Estaca)”, manifestó.

Sofía reconoció que, de haber estado en la misma temporada de ‘La casa de los famosos México’, se hubiera llevado muy bien con Adrián:

“Yo sospecho que yo me llevaría bien con Adrián Marcelo, porque yo vi que Adrián Marcelo no tuvo problemas con todas las mujeres, sino, con una mujer. Yo puedo decir que he tenido problemas con algunos hombres, mas no con todos los hombres. No puedes generalizar, creo que ahí es donde caemos en lo peligroso”.