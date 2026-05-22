Stephanie Salas en polémica; la señalan de hacerle desplante a conductora EN VIVO ¿por celos a Humberto Zurita?

La relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales, pero esta vez no por una romántica aparición pública, sino por un momento que muchos calificaron como un supuesto desplante en plena transmisión en vivo. La situación ocurrió durante la visita de la pareja al programa “Mande quien mande”, donde la conductora Laura Huarcayo terminó involucrada en una escena que no pasó desapercibida para los televidentes.

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Humberto Zurita y Stephanie Salas / Redes sociales

¿Qué pasó entre Stephanie Salas y Laura Huarcayo en vivo en “Mande quien mande”?

La polémica comenzó cuando Stephanie Salas y Humberto Zurita acudieron como invitados especiales al programa de entretenimiento “Mande quien mande”. Durante la transmisión todo parecía desarrollarse con normalidad entre bromas, entrevistas y momentos relajados; sin embargo, hacia el final ocurrió la escena que encendió las redes sociales.

En el video que circula en Internet se observa a Laura Huarcayo acercándose a Humberto Zurita para despedirse de manera afectuosa. Justo en ese instante, Stephanie Salas intervino y el ambiente cambió por completo. Usuarios señalaron que la hija de Sylvia Pasquel aparentemente evitó que la conductora abrazara al actor, algo que fue interpretado como un gesto incómodo.

Las imágenes fueron suficientes para que comenzaran las especulaciones sobre celos o incomodidad por parte de Stephanie Salas. Aunque el momento duró apenas unos segundos, el lenguaje corporal de todos los involucrados fue analizado detalladamente por internautas y programas de espectáculos.

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¿Laura Huarcayo confirmó el supuesto desplante de Stephanie Salas tras el momento viral?

Después de que el video se viralizara, Laura Huarcayo fue cuestionada por medios de comunicación sobre lo ocurrido con Stephanie Salas. La conductora sorprendió al asegurar que en realidad no se había dado cuenta del supuesto desplante en el momento exacto de la transmisión.

“La verdad, no me había dado cuenta de que me había hecho un desplante. Sí sentí que estaba un poquitito incómoda”, declaró la presentadora, dejando abierta la posibilidad de que sí percibió cierta tensión en el ambiente.

La presentadora también explicó que no tuvo oportunidad de conversar nuevamente con Stephanie Salas después del programa, por lo que desconoce qué pudo provocar esa actitud.

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¿QUÉ PASÓ? Laura Huarcayo habló sobre supuesto desplante de Stephanie Salas, actriz mexicana.



Mira el video completo aquí: https://t.co/iNNcdZaqNj pic.twitter.com/pAUyZFDMho — América Espectáculos y + Espectáculos (@AEspectaculos) May 20, 2026

¿Stephanie Salas sintió celos de Humberto Zurita durante la entrevista en “Mande quien mande”?

Uno de los temas que más comentarios generó fue la posibilidad de que Stephanie Salas reaccionara por celos hacia Humberto Zurita.

Laura Huarcayo incluso habló sobre esa posibilidad al ser cuestionada por reporteros. “No sé si por algunas escenas (con Humberto Zurita)”, comentó la conductora, frase que avivó todavía más las especulaciones.

Y es que no se refería a algún acercamiento entre Laura Huarcayo y Humberto Zurita si no que en durante la entrevista, cuando en el programa revivieron unas fotografías antiguas de Stephanie Salas tomadas para la revista Playboy en los años 90. Según usuarios en redes, la exposición de esas imágenes en plena transmisión habría generado incomodidad en la actriz, quien optó por mostrarse más distante con las conductoras después de ese instante.

Hasta el momento, Stephanie Salas no ha dado declaraciones públicas sobre el tema ni ha respondido directamente a los comentarios que inundaron plataformas como TikTok, Instagram y X. Humberto Zurita tampoco se ha pronunciado sobre el incómodo momento que se volvió viral.