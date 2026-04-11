Humberto Zurita Y Guy Ecker ¡protagonizaron tremenda pelea detrás de cámaras! ¿Se pelearon por el papel?

Los actores Guy Ecker y Humberto Zurita protagonizaron una pelea tras la producción de la telenovela Azul tequila, realizada por TV Azteca. El hecho provocó varias tensiones. ¿Qué pasó? Te contamos todos los detalles del conflicto.

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¿Qué detonó la pelea entre Guy Ecker y Humberto Zurita? / Redes sociales

¿Cómo surgió la polémica entre Guy Ecker y Humberto Zurita?

El actor Guy Ecker fue considerado para integrarse a la telenovela Azul tequila’por invitación de Humberto Zurita, quien estuvo al frente de la dirección del proyecto. La historia, escrita por Alfonso Acebal y Jorge Landa, se desarrolló en el siglo XIX y formó parte de la programación de TV Azteca. Se estrenó el 5 de octubre de 1998, ocupando el horario que dejó el melodrama Señora, y concluyó el 14 de mayo de 1999, siendo reemplazada por Marea brava.

Aunque inicialmente se contempló la participación de Ecker, el proyecto terminó siendo encabezado por Mauricio Ochmann junto a Bárbara Mori. El elenco también incluyó a Rogelio Guerra, Víctor González, Úrsula Prats, Arturo Beristáin y Ximena Rubio en roles antagónicos, además de las actuaciones de Fabiola Campomanes, Leonardo Daniel, Nubia Martí, Tomás Goros y Lorena Rojas.

Por su parte, Ecker tomó otro rumbo profesional y se integró a la telenovela La mentira, donde compartió créditos con Kate del Castillo y Karla Álvarez, lo que provocó una pelea y rivalidad entre ambos por un supuesto robo de historias.

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¡Explota el conflicto! Guy Ecker y Humberto Zurita terminan en pelea. / Redes sociales

¿Qué dijo Guy Ecker de la polémica con Humberto Zurita?

En aquel entonces, Humberto Zurita acusó a Guy Ecker de ir a Televisa y hasta habría dejado ver que “se llevó” a vender la historia de Azul tequila, pues el brasileño hasta leyó los libretos, pero el contrato no se realizó y supuestamente de ahí surgió la historia ‘La mentira’, ¿qué alimento las sospechas? Que supuestamente había similitudes entre ambas.

Sin embargo, la telenovela protagonizada por Kate del Castillo no es una trama propia, sino que estaba basada en la novela del mismo nombre de 1965 escrita originalmente por Caridad Bravo Adams que gira en torno a Demetrio, un hombre que llega a vivir a Jalisco para vengar la muerte de su hermano Ricardo.

Incluso Zurita llegó a criticar que la televisora de San Ángel le diera preferencia a actores extranjeros en lugar de mexicanos, pero Guy Ecker se defendió diciendo que “es un argumento horrible, porque de eso se trata este negocio. Si no, ¿qué hace Salma Hayek en Hollywood, o Adela Noriega, Fernando Allende y Omar Fierro en Estados Unidos?”.

“Además, Zurita mencionó que le robé su historia, pero este es un argumento de Caridad Bravo Adams, adaptado por Nora Alemán. Yo no tengo nada que ver con eso ni conozco su argumento. La Mentira es una historia de amor que sucede en Guadalajara, y no podemos excluir áreas de México solo porque ya se han hecho otras historias ahí”, dijo Ecker a una revista de circulación nacional, lo que provocó mayor polémica.

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De la pantalla al conflicto: Guy Ecker y Humberto Zurita pelean tras novela. / Redes sociales

¿Quién es Guy Ecker?

Guy Ecker es un actor brasileñoestadounidense nacido el 9 de febrero de 1959 en São Paulo. Es hijo de Marion y Bob Ecker y forma parte de una familia con cinco hermanos. A lo largo de su vida personal ha formado una familia con cuatro hijos, entre ellos Jon-Michael Ecker, quien también se ha desarrollado en la actuación. Además, domina los idiomas portugués, español e inglés.

Su carrera en televisión comenzó a consolidarse en la década de los noventa, cuando participó en la telenovela colombiana La otra raya del tigre en 1993. Un año después alcanzó mayor proyección con Café con aroma de mujer, donde compartió pantalla con Margarita Rosa de Francisco. Posteriormente protagonizó La mentira en 1998 junto a Kate del Castillo y más adelante formó parte de Salomé al lado de Edith González, así como de Heridas de amor en 2006.

Además de su trabajo en telenovelas, también ha participado en cine y otros formatos. En 2007 intervino en la película Artemio Arteaga y la santa hermandad, y en 2009 formó parte de Vidas cruzadas, una producción digital de Univisión en la que nuevamente coincidió con Kate del Castillo. En 2013 regresó a los melodramas mexicanos con Por siempre mi amor junto a Susana González, y en 2015 participó en una campaña publicitaria con Julián Gil.

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