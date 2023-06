Stephanie Salas y Humberto Zurita reaccionan al compromiso de Michelle Salas con Danilo Díaz

El fin de semana, Michelle Salas dio a conocer con románticas fotografías, su compromiso con Danilo Díaz.

La feliz noticia provocó que su abuela Sylvia Pasquel, celebrara con ella en los comentarios de la publicación, donde escribió, “los amo”.

Ahora es Stephanie Salas, madre de Michelle, a quien tuvo con Luis Miguel, quien reaccionó a la noticia que ya se estaba rumorando hace unos meses, por lo que le mandó un emotivo mensaje, “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!!”

Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz en Instagram. / Instagram: @michellesalasb

Stephanie continuó emocionada por el compromiso de su hija, “te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush. Enhorabuena mi amor. Viva el amor Felicidades!!!! Michelle y Danilo”.

Y aunque no ha habido alguna reacción pública por parte de su papá, quien sí le mandó un mensaje por este feliz momento en su vida, fue Humberto Zurita, novio de Stephanie.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se comprometió con su novio venezolano, Danilo Díaz. / Instagram: @stephaniesalas @lmxlm

En la publicación, el actor que conoció a Michelle desde que era una niña, le escribió, “forever” (para siempre), pues la influencer anunció su compromiso diciendo, “the beginning of forever. Us” (el inicio del por siempre. Nosotros).