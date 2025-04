¿Team Cazzu? Amely Nodal presume su amistad con la ex de Nodal y desata polémica

Desde hace meses, han circulado rumores sobre una supuesta tensión entre Amely Nodal, hermana de Christian Nodal, y su cuñada, Ángela Aguilar. A pesar de la relación mediática de su hermano con la cantante, hasta el momento no se ha visto ninguna foto de ellas juntas ni señales de convivencia cercana.

Incluso, Amely no asistió a la boda de Christian y Ángela el año pasado, lo que avivó aún más las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Ahora, las redes sociales han estallado luego de que la hermana del cantante compartiera fotos con una de las exnovias de Nodal, ¿quién fue? ¿Cazzu, Belinda o Estibaliz Badiola?

Amely Nodal se muestra muy únida a la ex de Christian Nodal

¡Ninguna de las anteriores! A través de sus historias de Instagram, Amely compartió imágenes de un encuentro con María Fernanda Guzmán, quien fue novia de Christian Nodal en 2019. En las fotos, se observa a ambas disfrutando de una comida con carnes y quesos, además de un emotivo abrazo que dejó en claro la cercanía entre ellas.

Este gesto ha sido interpretado por muchos como una muestra de desaire hacia Ángela Aguilar, ya que con ella no se ha mostrado en redes de la misma manera.

Hermana de Christian Nodal presume amistad con ex de su hermano / Instagram

Recordemos que una fuente cercana a la familia, reveló a TVNotas, en agosto del 2024, que la relación entre Amely y Ángela no es precisamente la mejor:

“No le cae nada bien. Entre ellas no ha habido conexión de ningún tipo. A veces las cuñadas tienen buena complicidad con las hermanas, pero este no fue el caso”.

Hermana de Christian Nodal presume amistad con ex de su hermano / Instagram

La fuente aseguró que Amely consideraba que Ángela tiene una actitud poco auténtica:

“Lo que pasa es que Amely no soporta a Ángela. Siente que es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada. No tiene los pies en la tierra. Cree que el mundo no la merece. Ese tipo de cosas no le gustan a ella”.

Mira: ¿Amely Nodal desairó a Ángela Aguilar, esposa de su hermano, en la fiesta de su mamá?

La hermana del cantante no ha estado presente en los momentos especiales de su hermano / Instagram: @amely.nodal

Hermana de Christian Nodal no asistió a la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Además, nuestra fuente reveló que la molestia de Amely hacia Ángela no es solo por su actitud, sino por cómo se dio su relación con Christian Nodal, especialmente después de su romance con Cazzu.

“Por esta razón Amely ha preferido mantenerse al margen, para no ocasionar problemas a su hermano. Decidió no asistir a la boda por lo mismo. No le pareció la forma como se dio la relación. No le agradó que Ángela fuera ‘fan de su relación’ (ríe) y, tres doritos después, ya estuviera casada con su hermano”.

Cabe recordar que Christian Nodal y María Fernanda Guzmán terminaron en 2019 y, poco después, él inició un romance con Belinda en 2020. Irónicamente, se sabe que María Fernanda y Ángela Aguilar fueron grandes amigas en el pasado.

Mientras tanto, Nodal y Ángela se han mostrado felices y enamorados en redes sociales y eventos públicos, dejando claro que no hay crisis en su matrimonio.

Checa: Nodal celebra el bautizo de su sobrino junto a su hermana; Ángela sería la gran ausente ¿no la invitaron?