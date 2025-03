Tila María Sesto llega al Teatro Silvia Pinal con “Las 50 sombras de Tila”

La standupera más divertida y controversial de la escena nacional, Tila María Sesto, llega al Teatro Silvia Pinal con su espectáculo ‘Las 50 sombras de Tila’, una propuesta humorística que promete hacer reír a carcajadas a todos los asistentes.

Este próximo 13 de marzo Tila María Sesto se presentará en dos funciones, a las 7:00 y 9:30 de la noche. Con un estilo único, contará como telonera con la Bruja cuchi cuchi, conocida por su comedia llena de sarcasmo en situaciones de pareja.

¿Quién es Tila María Sesto?

Tila María Sesto es un personaje que ha cautivado audiencias no sólo en Yucatán, sino en todo México. Nacida en el teatro bar meramente regional, Tila ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de empoderamiento y humor que desafía convenciones.

Lo que realmente sorprende a quienes conocen a Tila por primera vez es su capacidad para romper estereotipos. Es una mestiza yucateca que, lejos de los clichés, se presenta como una mujer fuerte, preparada y con una gran capacidad para hablar de cualquier tema.

La versatilidad de Tila es impresionante: desde creadora de contenido y parodias de películas hasta obras de teatro y stand-up, Tila aborda temas de pareja, sexualidad y situaciones cotidianas con un toque de humor que invita a la identificación.

Entrevista con Oscar Martínez, creador de Tila María Sesto

Platicamos con Oscar Martínez, quien la encarna, y nos dijo: “Lo que voy a presentar es un monólogo de tipo stand-up hablando de las relaciones de pareja. Es un espectáculo muy irreverente. Este personaje de Tila María Sesto surgió hace 18 años en una obra de teatro, después se mudó a la radio, a la TV local y hace 10 años a las redes sociales, donde hemos logrado una gran viralidad en toda la República Mexicana”.

Llegar con su show al Nuevo Teatro Silvia Pinal le impone mucho: “Es una cuestión de orgullo, responsabilidad. Me emociona estar en ese escenario donde han estado grandes personalidades y que fuera de nuestra súper diva mexicana”.

Colaboraciones destacadas

Nos dijo con qué comediantes ha trabajado Tila María Sesto: “Ha habido colaboraciones con Teo González, La India Yuridia, La Cotorrisa, Michelle Rodríguez. Con Eugenio Derbez grabé unos vídeos y es una persona increíble. Recuerdo que llegué con él con unos nervios increíbles porque es una fuente de inspiración para mí, y fue tan abierto a experimentar. Recuerdo que llegó y se presentó cuando obviamente todos sabemos quién es él. Me dijo que lo guiara sobre lo que íbamos a hacer y me preguntó cómo quería que lo manejáramos cuando él tiene toda la experiencia del mundo. Él y Franco Escamilla fueron lo máximo. Mucho de mi estilo es como contestarle a Franco y una vez me invitó a su programa, fue maravilloso”.

