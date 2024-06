Toñita revela que quiere demandar a Lizbeth Rodríguez tras lesión que sufrió en Survivor México

Han pasado varias semanas desde que se dio a conocer que Toñita tuvo que abandonar el programa Survivor México, esto tras sufrir una lesión en uno de los juegos más rudos del reality show de supervivencia.

Recordemos que la cantante fue lesionada durante un juego, el cual consistía en que cada jugador tenía que sujetarse de un tronco, mientras que el equipo rival tenía que intentar soltarlos para sumar un punto a su tribu y ganar la competencia.

Fue en ese juego en el que Toñita resultó lesionada cuando le tocó enfrentarse a Lizbeth Rodríguez, quien la jaló de la pierna derecha con demasiada fuerza. La cantante aseguró en ese momento que no aguantaba el dolor en la pierna, por lo que tuvo que ser llevada al hospital. Días después, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘Warrior’, informó que Toñita no podía seguir en la competencia.

Toñita fue trasladada al hospital / YouTube

¿Qué le pasó a Toñita en Survivor México?

Tras el incidente, la exacadémica informó que tuvo que ser sometida a una cirugía para curar el desgarre muscular y rotura de ligamento que le habría provocado el jalón que le dio Lizbeth Rodríguez durante el juego. En ese momento, también responsabilizó a la influencer por lo mal que se encuentra de salud.

En una entrevista para el programa De primera mano, la famosa explicó que su lesión fue más grave de lo que parecía.

“El dolor es insoportable. Ahorita si me ven medio mensa es porque traigo m0rf¡na. Yo fui a concursar, a ver qué tan capaz era… lo único que no pensé fue la gente que pudiera dañar por gusto. Entiendo que el juego era de contacto, pero la producción fue muy específica”. Toñita

La cantante también aseguró que ella no salió por no aguantar el reality de supervivencia, sino por la fuerte lesión que tuvo dentro de Survivor México: “Lizbeth Rodríguez se lo pasó por el… muchos decían que me había salido porque ya no aguanté. No, me salí porque lo primero fue el desgarre en los isquiotibiales, que es algo muy doloroso”.

Toñita en sillas de ruedas / Instagram

¿Toñita piensa demandar a Lizbeth Rodríguez?

El popular programa Survivor México llegó a su fin este viernes 7 de junio, dejando una estela de controversia tras la salida de Toñita. La cantante fue entrevistada por diversos medios de comunicación, y su testimonio fue retomado por el canal de YouTube Mich TV.

En su declaración, Toñita expresó su indignación por haber sido eliminada del programa debido a una lesión: “Me sacaron de Survivor porque me lesionaron. No hay que romantizar a las personas que lastiman, más porque lastiman por gusto o por querer quitar un contrincante”.

Toñita señaló directamente a Lizbeth Rodríguez como la responsable de su lesión: “Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, y estoy esperando a que regrese. Delante de ella lo voy a decir: eso no fue un ‘accidente’. Tú lesionaste por jod..., porque los doctores me dicen: ‘No te quiso jod..., te chin...’ es la palabra correcta. Así es, Lizbeth Rodríguez fue la que me lesionó, y para el cuerpo y la condición que tiene, agradezco que no haya sido atlética”.

La cantante también narró el sufrimiento físico que le provocó la lesión: “Eso no fue un accidente, pues se supone que soy su amiga. Yo fui la que me fui a emergencia a un hospital. Estuve una semana adolorida, que ni la m0rf¡na me ayudaba. Sigo con dolor”.

Finalmente, Toñita expresó su frustración ante las acusaciones de fingir su lesión: “Ya no sé, eso la abogada lo verá. La verdad, porque yo pude haber permanecido más tiempo. Me choca que me digan que soy mentirosa, dicen que me salí y fingí. No me hubiera encantado fingir un dolor como el que sentí, porque ese dolor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. M0rí, sufrí, padecí. Las cosas más horribles me pasaron en una semana”.

