Top 5 de los chismecitos de la semana: Rupturas, bodas, fraudes y más ¡Entérate!

Esta semana trajo consigo muchos escándalos y polémicas dentro del medio espectáculo y sabemos que como a nosotros los ¡chismes de los famosos te encantan!

Por eso te traemos el top 5 de los temas más hablados de la semana para que estés al día.

1. Jeni De la Vega y Eleazar Gómez terminaron, ¿un tercero en discordia?

Fue en el mes de septiembre de este 2023 que Eleazar Gómez y Jeni de la Vega anunciaron que llegarían al altar el próximo año, por lo que los preparativos de la boda ya habían empezado. Hasta TVNotas hace un par de semanas pudo acompañar a la conductora a la prueba de vestidos.

Todo parecía ir viento en popa, pero en exclusiva te contamos que el actor y la influencer rompieron su compromiso. Hasta el momento, no se sabe con exactitud el motivo por el cual su relación ya no continuó, aunque intentamos ponernos en contacto con la famosa prefirió guardar silencio.

Luego de cenar Eleazar y Jeni aprovecharon que la noche era joven y se fueron a un antro, donde dieron rienda suelta a lo que sienten. Pues se dieron tremendo beso, por lo que será que ya esta relación ya se cuajó. / Isunza y Mancera

Por otra parte, el programa “Chisme no like” informó que Eleazar presuntamente fue captado muy cariñoso con otro hombre disfrutando del sol, la arena y el mar en un yate y al parecer se trata del influencer Mario Sierra.

Cabe señalar, el programa de espectáculos no compartió las supuestas fotografías. Sin embargo, Elisa Beristain afirmó que la gran ausente fue Jeni De la Vega.

¿Será la causa de la ruptura? ¿Una infidelidad? ¿El amor se terminó?

2. Paulina Mercado se somete a cirugía por tumor cerebral

El pasado 15 de noviembre Paulina Mercado reveló que sería operada debido aun tumor en la cabeza y no hay fecha que no se cumpla. Por lo que, este 11 de diciembre la conductora entró al quirófano.

Horas después en el programa “De primera mano”, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que todo había salido muy bien en la operación, pero por protocolos del hospital fue ingresada a terapia intensiva durante dos días.

Paulina Mercado luce un ostentoso anillo / Instagram

Días después la presentadora reapareció en redes sociales con un video junto a su novio, Juan Soler, en el que confirmó que la operación había sido todo un éxito y que su recuperación iba muy bien.

“Fue muy sencillo sacar el tumorcito. No me raparon. Tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico. Me siento súper contenta y agradecida, y con ganas de devorarme la vida. Agradecida de estar con este ser de luz (Juan Soler) que se ha portado impresionante conmigo”, indicó.

Además, Paulina señaló que los médicos le prohibieron varias cosas como las actividades físicas y el consumo de alcohol, al menos hasta marzo del próximo año. También detalló que podrá regresar a sus actividades laborales a principios del próximo año, por lo que estás fechas decembrinas estará con su familia.

Juan Soler expresó que Mónica Noguera es su gran amiga y su comentario sobre sus piernas no era para ofenderla. / Instagram: @juansolervalls

3. Kate del Castillo no quería casarse con Aarón Díaz

Kate del Castillo estuvo en una entrevista con Yordi Rosado, en la cual volvió a tocar el tema de su matrimonio con el actor Aarón Díaz. Cabe señalar que en el 2017 la actriz ya había hablado de este tema, sin embargo, ahora dio más detalles.

Los actores tuvieron un matrimonio muy breve de tan solo dos años. En ese momento su relación causó mucho revuelo debido a que Aarón era 10 años menor que ella.

Kate del Castillo tuvo una relación con el actor menor que ella / Google

La protagonista de la película “La misma luna” aseguró que Aarón fue una persona muy importante en su vida. Sin embargo, aseguró que se casó muy presionada, ya que le dio gusto a su familia.

Finalmente, Kate del Castillo reveló que Aarón tenía el sueño de tener hijos, pero desde ese entonces la actriz sabía que no quería ser madre, por lo que no podía quitarle esa ilusión. Por lo que su relación llegó a su fin y cada quien tomó su camino.

Kate no quiso quitarle a Aarón el derecho de ser padre y mejor lo dejó ir / Instagram

4. ¿Alejandra Guzmán le habría hecho un fraude a su hija, Frida Sofía?

La relación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía al parecer va de mal en peor, ya que según los conductores del programa “Chisme no like”, Javier Ceriani y Elisa Beristaín, la nieta de Silvia Pinal se siente robada y traicionada por su madre, quien habría vendido un departamento que ambas compartían como copropietarias.

Ceriani aseguró que Frida se encuentra furiosa por está situación y supuestamente ya estaría buscando un abogado para demandar a la “Reina de corazones”, por está situación.

Hasta el momento, ni Frida ni Alejandra han salido a aclarar si esta información es es cierta o falsa. Lo que sí es seguro es que la relación entre madre e hija lleva varios años dañada y al parecer ninguna de las dos dará su brazo a torcer para una posible reconciliación.

La posibilidad de que exista una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha sido un tema de conversación en los medios, / Instagram: @laguzmanmx



5. Michelle Renaud y Matías Novoa se casan

El pasado fin semana, Michelle Renaud y Matías Novoa sorprendieron a todos al revelar que ya son ¡Marido y mujer!

A través de redes sociales comenzaron a circular las primeras fotos de la boda, la cuál se celebró sólo con sus amigos más cercanos y su familia. Por lo que sin duda la noticia sorprendió a todos, ya que los actores llevan poco más de un año saliendo, pero al parecer su relación va viento en popa.

Michelle Renaud y Matías Novoa podrían estar esperando a su primer juntos / Redes Sociales

Tras la repentina boda comenzaron a surgir rumores de que Michelle Renaud y Matias Novoa estarían esperando su primer bebés juntos. Luego de en redes sociales comenzó a circular un video, en donde se ve a la actriz con su vientre abultado.

¿Será que se materializan las predicciones del numerólogo para 2024 que advierte embarazos sorpresa y un baby boom?

