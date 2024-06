Tristán y su emotivo reencuentro con Yahir: Le afectó la separación de sus papás: “Saqué traumas. Lo amo”

Yahir y su hijo Tristán tenían más de 4 años distanciados debido a las adicciones y conflictos del joven. El cantante dijo que, por fin, hace unas semanas, ambos se reencontraron y limaron asperezas. Tristán, en exclusiva, nos platica cómo fue el emotivo momento.

“Le mandé un mensaje fuerte y conmovedor, en el que le confesé cosas que nunca le había dicho. Él es un señorón muy maduro. Es un c4br0n. Dijo: ‘Necesitaba que me dijeras eso. Me sorprendiste’. Al día siguiente lo vi. Aproveché que vinieron unos primos de vacaciones y nos reunimos en su departamento y ahí comimos”.

“La vida me cambió. Me dijo que mi cara es diferente. Que me veía más entusiasta. Tengo más de 5 meses de haber dejado las d*0g4s. Estuvimos juntos más de una hora. Planeamos vernos más. Estamos en reconstrucción del amor. No es de un día para otro. Tenemos que trabajar duro en recuperar todo lo que perdimos”.

Yahir era muy joven cuando tuvo a Tristán / Instagram

“Le comenté sobre los mensajes hirientes que me llegan a diario de gente que no conozco, en los que me hablan horrible de él. Le dije todos los deseos que tuve de niño que nunca le pedí. Saqué muchos traumas de mi niñez, por haberme callado las cosas”.

“Nunca le dije que quería estudiar música. No fui un niño de 10. Nunca le dije qué tanto deseaba cosas. Podría sonar materialista, pero no. Yo quería aprender a tocar desde niño. Dejé sola a mi mamá cuando vivió episodios de d3pr3sión. Me vine a vivir a México. Eso nunca se lo dije a mi padre. También estaba mal con él, porque yo andaba en las d*0g4s”.

“Le dije que quizá podía haber sacado 10 en la escuela si me hubiera comprado la computadora que quería, no lo que él quería darme. Lo que le pegó mucho fue que le dijera que no tenía nada en contra de él, que ¡lo amo!”.

“Le comenté que me dolió la separación de ellos, pero lo entendí. Cuando él me tuvo tenía 21 años. Era un chavo. Nunca dejó a mi madre por otra mujer. Se separaron porque el amor se acabó, pero siguió manteniéndola”.

Yahir expresó en ocasiones su temor por lo que le pase a su hijo Tristán por sus adicciones / Instagram: @yahirmusic

En esto quedó con Yahir: “No me va a apoyar de forma económica, porque yo me mantengo solo. Ahorita le meto duro a TikTok. Estoy más disciplinado. Me prometió estar conmigo. No queremos perdernos ni un momento juntos”.

“Lo abracé mucho. Lloré, él es un hombre fuerte, pero se sintió feliz. No hubo foto del recuerdo, porque fue un momento personal”.

“Tengo más de 5 meses limpio de d*0g4s. C0nsumo algo de 4lc0hol, pero he decidido dejarlo. Estuve en pláticas con el doctor Omar Villarreal y me colocará el pellet para dejar de b3ber. Le prometí a mi padre que recuperaré mi salud y mi vida”, concluyó.

¿Qué dijo Yahir sobre la reconciliación con su hijo?

“Estuvimos un rato juntos, platicando, convivimos. Tenemos planes de estar el uno con el otro, estar en constante comunicación, disfrutar. El tiempo se va rápido”, comentó el exacadémico en una entrevista.

Yahir y su hijo Tristán se reencuentran tras varios años alejados / Instagram: @yahirmusic

Esto dijo el doctor Villarreal sobre el tratamiento que llevará Tristán

“Nos reunimos en la CDMX. Quiere dejar de consumir 4lc0h0l. Me contó que desea fortalecer el vínculo con su padre y lograr metas profesionales. Le colocaremos el implante de n4ltr3x0n4, que ¡nhib3 del deseo de c0nsumo de 4lc0h0l y 0p¡oid3s. En su caso es 4lc0h0l. Este pellet dura seis meses. Se coloca en la parte superior de la n4lg4. Algunos dejan de c0nsum¡r por siempre, otros por el período que dura. Estoy dispuesto a apoyarlo”.

