Verónica Castro confiesa si regresará a la televisión ¿Será más pronto de lo que esperamos?

Recientemente, Verónica Castro dio una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en la cual habló sobre su posible regreso a la actuación y qué condición pone para volver a la televisión.

Desde hace más de dos años, la actriz ha estado alejada de los reflectores y sus miles de fanáticos esperan verla pronto en un nuevo proyecto, aunque suele ser muy activa en redes sociales.

La famosa se mantiene alejada del ojo público. Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos, le cuestionó a la madre de Cristian Castro cuándo regresará a la actuación.

Verónica Castro respondió que para regresar a la actuación, debe tener un proyecto muy bien hecho, pues a estas alturas de su vida, ya no desea hacer cualquier papel.

Verónica Castro

“No sé qué algo pueda hacer, pero, lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. La verdad no. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga: ‘Valió la pena que regresara la vieja. Regresó, pero regresó buena. Regresó buena la vieja’”.