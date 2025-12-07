Verónica Montes, tras la muerte de su “pequeña”, presenta al nuevo miembro de su familia: “Bienvenida”

A mediados de octubre, Verónica Montes anunció la partida de su querida pequeña Mini,que la acompañó desde hace 13 años como su fiel compañera. La actriz del “Señor de los cielos” y “El maleficio” compartió devastada la pérdida de su pequeña perrita y acuso negligencia médica por parte del hospital, donde fue atentida.

“Hoy mi bebita "@_minimontes” se fue al cielo. Gracias, mi amor, por tantos años de ternura, por enseñarme lo que es el amor más puro. (...) Gracias por elegirme como tu mamá. Siempre vas a vivir en mí”, expresó en sus redes.

A casi dos meses de la muerte de su perrita, Verónica Montes compartió con sus seguidores una noticia que le devuelve la sonrisa: la llegada inesperada de un nuevo miembro a su familia.

Mira: Verónica Montes enciende las alarmas al revelar sus problemas de salud: “no tengo una vida perfecta”

Verónica Montes sufre triste pérdida y denuncia negligencia en hospital. / Instagram:@_veronicamontes

¿Qué le pasó a Mini, la pequeña de Verónica Montes?

Verónica Montes denunció una serie de irregularidades en el trato recibido. En un video compartido en sus redes sociales, relató que Mini fue hospitalizada y que, durante su estancia, las respuestas del personal médico eran contradictorias y confusas y no hubo un diagnóstico sobre sus síntomas ni razón de su muerte.

“Le tenían que cambiar su medicamento rápido porque es una perrita chiquita. Estaba fallando su riñóncito, pero para que ellos pudieran llamar a otro doctor, era que pasaran días u horas, y cada minuto contaba para Mini”.

“Me llaman y me dicen que Mini estaba en estado crítico y aceptó que le hiciera el RCP (Reanimación cardiopulmonar) para reactivar su corazoncito. Les dije claro que sí, me fui como bala, llego al hospital y los doctores parados en la mesita, ella en medio ya sin respirar y no le habían hecho la reanimación, que ellos mismos me habían pedido la autorización. Les dije: '¿qué esperan?’, y ellos lo hicieron como que: ‘ah, bueno, se le va a cobrar’. Era muy tarde y no me pude despedir de Mini, pero no es lo peor”. Verónica Montes

Añadió: “Me llevan a un cuartito para que me despida de ella y a la hora me llega una llamada de la cardióloga diciéndome que sus exámenes habían salido perfectos, diciéndome que Mini estaba bien, y yo la tenía en los brazos sin vida desde hace una hora. Le dije: ‘pero mi bebé ya no está viva’, y me colgó el teléfono. Me di cuenta de que en ese hospital no hay comunicación ni empatía”.

Mira: La casa de los famosos: Exparticipante con enfermedad incurable baja 10 kilos y se desploma en evento, VIDEO

Verónica Montes se despide de su perrita, quien murió recientemente / IG: @_veronica montes, @_minimontes y canva

Verónica Montes presenta al nuevo miembro de su familia

A casi dos meses de la dolorosa muerte de su perrita Mini, Verónica Montes abrió su corazón y compartió con sus seguidores una noticia que, según dijo, le devolvió un rayo de alegría en medio del duelo. La actriz presentó a Nala, una pequeña cachorrita que llegó a su vida de la manera más inesperada.

En un video publicado en TikTok, Montes relató el emotivo momento en que recibió a la nueva integrante de su familia.

“Mi novio llegó con una cajita en las manos, era pequeña. Nunca me imaginé que adentro estuviera una cosita chiquita temblorosa. Le puse Nala. Mientras la cargaba, inevitablemente pensaba en Mini, en mi chiquitina eterna, mi compañerita de tantos días, de tantos años”, compartió conmovida.

Verónica Montes presenta a su nueva perrita Nala, que le obsequió su novio. / Redes sociales

¿Qué dijo Verónica Montes sobre la llegada de su nueva perrita Nala?

La actriz recordó con cariño a Mini, quien fue su compañera por años y cuya muerte la dejó profundamente afectada. “Mini es parte de mí y siempre lo va a ser. Su amor sigue aquí, en mis recuerdos, en mi casa, en cada rincón donde ella existió”.

Montes también quiso aclarar que la llegada de Nala no tiene relación con un reemplazo ni con intentar llenar el vacío que dejó su perrita fallecida.

“Nala no llegó como reemplazo. Nala llegó para acompañarme, como un rayito de cariño donde la vida te vuelve a recordar que todavía puede ser bonita, incluso con ausencias.Bienvenida Nala”, aseguró Verónica Montes.

Mira: Actriz de telenovelas diagnosticada con enfermedad sin cura; sufre triste pérdida “Mi bebita se fue al cielo”