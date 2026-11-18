A más de un año del primer aniversario luctuoso del productor Memo del Bosque, Vica Andrade rompió en llanto al recordar los duros malestares que enfrentó en los últimos años en gran parte de su cuerpo, antes de encontrar una alternativa que mejoró su calidad de vida. ¡Te contamos los detalles!

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Vica Andrade se quiebra al recordar los malestares que enfrentó años atrás. / Redes sociales

¿Cuáles son los malestares que enfrentó Vica Andrade?

A través de una entrevista difundida en el canal de YouTube de la Dra. Ana Lilia Aguilar Trejo, Vica Andrade, viuda de Memo del Bosque, se sinceró sobre las molestias que vivió en los últimos años y cómo comenzaron a afectarle considerablemente su calidad de vida.

“Me suenan todas las articulaciones, falta de sueño, insomnio, falta de aire, taquicardia. Mucho cansancio, mucha pesadez en todas las piernas, los brazos, hormigueo en las manos, calambres y muchas molestias en la parte de la mandíbula. Muchos dolores, los oídos tapados, tinnitus, un poquito de vértigo y pues, muchas contracturas”. Vica Andrade

De acuerdo con la exconductora costarricense, le llegaron a dar diferentes diagnósticos, uno de ellos relacionado con su estómago, pues debido a que lo tiene “permeado”, se le mencionó que podría llegar a tener demasiados químicos en la sangre que pudieron llegar a causar todo el problema; sin embargo, solo se trató de una teoría y no un diagnóstico certero.

“No sabes qué hacer, he buscado tanto y conmigo no he podido. No he encontrado a ciencia cierta qué es lo que pasa. La parte emocional ha sido muy difícil”. Vica Andrade

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¿Cuáles son los diagnósticos que recibió Vica Andrade sobre su malestar en gran parte del cuerpo?

De acuerdo con Vica Andrade, desde que comenzó a presentar los malestares ha recibido diversos diagnósticos por parte de médicos y especialistas, los cuales van desde Alzheimer hasta problemas en el hígado y trastornos a causa de la menopausia.

“Como principios de Alzheimer con una resonancia que me hicieron de mi cerebro y luego también eh otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia, luego otra persona me dijo que traía mal el hígado. Son como muchos trastornos a causa de la menopausia”. Vica Andrade

Uno de los últimos diagnósticos que recibió, antes de llegar con la Dra. Ana Lilia Aguilar Trejo, estuvo relacionado con una espondiloartritis seronegativa. “Estuve checando y parecería que es algo que afecta todas las articulaciones del cuerpo y que es como que se desgasta, sobre todo la columna vertebral”, explicó Andrade.

Además de sus malestares musculares en gran parte del cuerpo, Vica Andrade compartió que tenía complicaciones gastrointestinales que se desarrollaron a partir de que recibió la vacuna del Covid, lo que la llevó a perder peso al estar inmovilizada por un tiempo. “De estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño”, contó entre lágrimas.

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Vica Andrade ha enfrentado diversos malestares desde antes de la muerte de Memo del Bosque. / IG: @vica_tica

¿Cuál es el estado de salud actual de Vica Andrade tras la muerte de Memo del Bosque?

Tras la difusión del video de la Dra. Ana Lilia Aguilar Trejo, donde se da a conocer que Vica Andrade se sometió a un procedimiento odontológico que le ha dado solución a gran parte de los malestares causados por la fibromialgia, la modelo y actriz detalló que el video fue grabado hace 3 años y, desde entonces, su calidad de vida ha mejorado.

“Muchísimas gracias, Dra. Ha sido un duro proceso. Este video lo grabamos hace 3 años en la etapa más difícil y desde ahí me ha cambiado la vida. Eres maravillosa”, escribió Vica Andrade en X.

Cabe recordar que hace unos meses, Vica Andrade también confesó haber sufrido una terrible enfermedad tras la muerte de Memo del Bosque; sin embargo, ha logrado sobreponerse e incluso recientemente agradeció estar viva tras los malestares que enfrentó en el pasado.

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