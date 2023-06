Wendy Guevara comparte los motivos por los que considera no necesitar contratar seguridad personal

Tras el atentado contra el influencer Kevin Kaletry a quien le arrebataron la vida en una conferencia de prensa, algunas personalidades del medio han comentado que tienen miedo de que la historia se repita, por lo que consideran contratar personal de seguridad.

Como te lo contamos el pasado 4 de mayo, dieron a conocer que lamentablemente le arrebataron la vida al influencer Kevin Kaletry, esto en plena conferencia con la prensa.

El terrorífico hecho tuvo lugar en un hotel ubicado en la avenida Benjamín Franklin, en la Condesa, en la Ciudad de México, y es que un hombre abordo de una motocicleta se acercó a él y le dio tres disparos en la cara, por lo que falleció al instante.

Ese terrible momento lo vivió en vivo la influencer Wendy Guevara y es que en ese momento se encontraba siendo entrevista, dado que iban a presentar a los medios el nuevo proyecto La Escuelita, el cual va a reunir a diversas personalidades del mundo del internet.

Ante ello, la famosa dio a conocer que dicho evento la dejó pasmada y es que vivió ello muy de cerca, en ese contexto recientemente fue abordada por Venga la Alegría y reveló detalles tanto del proyecto como de su forma de llevar el caso:

“A todos nos da miedo, yo la verdad ya no quiero tocar el tema amiguitos porque la verdad no sé yo que tipo de gente sea”, comentó.

¡Wendy Guevera de "Las Perdidas" nos comparte cómo presenció el ataque al influencer Kevin Kaletry durante una conferencia de prensa! 😱🚨📺 #VLA #MiLunesCominenza@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/sQgwuobjq2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 8, 2023

Asimismo, añadió que nunca había vivido algo de ese tipo y que pese ha dicho caso decidieron seguir con el proyecto:

“Nunca había vivido una experiencia así de ver ahogado, una persona muerta a alguien. A mí en ese momento me estaban entrevistando y el chavo estaba en el sueño entonces, pues no sé nada más. Los productores que lo contrataron y que él hizo el casting para estar en eso de La Escuelita, que vamos a hacer, porque lo vamos a seguir haciendo”, explicó.

La muerte de Kevin Kaletry ya es investigada / Instagram: @kaletry_king / @iangarcial / Twitter: @c4jimenez

De igual manera, dejó en claro que no iba a mencionar más del tema por respeto a la familia del difunto.

Wendy Guevara estaba en una entrevista cuando comenzaron los disparos / YouTube: Vaya Vaya

Wendy fue cuestionada sobre si luego de dicho evento estaría pensando en contratar elementos de seguridad para que la resguarden:

“Estoy asustada, yo creo que todos los influencers que estábamos nos asustamos bastante, como yo les comentaba apenas nos íbamos a conocer, al chavo que le pasó eso no lo conozco. No, no voy a contratar seguridad como te decía mi amor, no tenemos problemas con nadie, solo estamos ahí echando desma*** en las redes sociales”, concluyó.

Wendy Guevara cuenta lo que pasó con Kevin Kaletry, tuvo al asesino muy cerca de ella / Twitter: @diariodemorelos/ YouTube: CHIC TV & MARCEVLOGS

