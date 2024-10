Wendy Guevara defiende a Agustín pide que ya no le llamen: “Mueble naranja”

Agustín Fernández fue el último eliminado de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Como integrante del equipo Tierra, fue el que más tiempo permaneció en la competencia, en gran parte debido a su habilidad para convertirse en líder, lo que le permitió evitar la placa de nominación en varias ocasiones.

Sin embargo, la controversia en torno a Agustín no terminó con su salida del reality. Fuera de la casa, Nicola Porcella y Wendy Guevara no lograron justificar algunos de los comentarios y actitudes de Agustín, que habían sido señalados como negativas. Ambos no dudaron en declararse del ‘team Mar’, generando aún más ruido en redes.

Además, se desató otra polémica cuando se les acusó en redes sociales de haber dejado a Agustín sin apoyo, al no enviarle ropa para las galas. Wendy Guevara explicó la situación, aclarando que Agustín no había dejado dinero para sus vestuarios y solo buscaba colaboración, pero incluso cuando se la ofrecían, no siempre quedaba conforme, llegando a rechazar algunas prendas.

Al ser eliminado, muchos especulaban sobre la posible reacción de Wendy y Nicola, sus compañeros de cuarto, e incluso se llegó a pensar que podrían expulsarlo de la casa donde vivían juntos. Sin embargo, el escenario fue completamente distinto.

Wendy pide que ya no le digan “mueble naranja” a Agustín

Nicola y Wendy recibieron a Agustín con los brazos abiertos y, en transmisiones en vivo, revelaron que conversaron con él sobre los aspectos de su comportamiento que no les agradaron durante su participación en el programa. Afortunadamente, los tres lograron dejar las diferencias atrás. Apenas unos días después, se les volvió a ver juntos y hasta compartieron que salieron de fiesta el fin de semana, demostrando que su amistad seguía intacta.

En una de esas transmisiones, mientras Nicola desayunaba cereal, un seguidor comentó: “¿Dónde está el mueble naranja?”, en referencia a Agustín. Nicola respondió: “El mueble naranja se salió con papá”, lo que provocó que Wendy lo regañara de inmediato: “Ya no le digas así”. A lo que Nicola replicó: “Acá pusieron”.

Wendy cerró la conversación diciendo: “Tú no lo leas y diles ya no le digan así. Ya se terminó ‘La casa’”.

Con este gesto dejo claro que no le agrada el hate contra Agustín, pues después de toda la polémica son amigos.

Wendy Guevara agradeció a Mayito por tratar bien a Agustín

A pesar de las críticas que surgieron durante y después de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara tomó un momento para agradecer al Team Mar, y en especial a Mayito, por la manera en que trataron a Agustín, quien fue el único del equipo Tierra que quedó solo en las etapas finales del reality.

“Mayito, yo te quiero decir que eres un hombre de muy buen corazón. De verdad, me encantó lo que te he conocido ahí, y también porque Agustín fue el único que quedó del otro cuarto, al final lo trataste muy bien y todos lo trataron superbien”, expresó Wendy con aprecio durante la posgala de la final.

Entre risas, agregó: “Y lloraba, pobrecito del bebé”, refiriéndose a Agustín de manera cariñosa.

Wendy Guevara revela cómo fue el regreso de Agustín a su casa

En una reciente transmisión en vivo, Wendy Guevara compartió el momento que vivió con Agustín Fernández tras su salida de ‘La casa de los famosos México’. Antes de llegar a la casa que comparte con Nicola, Agustín le envió un mensaje que reflejaba su preocupación por el ambiente que lo esperaba después de los acontecimientos en el reality.

“Me puso: ‘Wendy, ¿estás ahí? Yo voy saliendo de Endemol. Wendy, los amo. ¿Están molestos conmigo? ¿No me quieren ver? Es que ya me dijeron unas cosas aquí. ¿Nicola está enojado?’. Yo sentí muy feo”, contó Wendy, describiendo la inquietud de Agustín.

Ante su angustia, Wendy respondió con sinceridad, pero también con la intención de calmarlo: “No, mira, ya que platiquemos lo vemos. Nico no está enojado, pero han pasado cosas, y llegando aquí pues platicamos. Tú sacas tus conclusiones y nosotros las nuestras”.

El esperado encuentro finalmente ocurrió, y Wendy relató que era evidente lo afectado que estaba Agustín: “Llegó Agus, todo asustadito, todo sacado de onda. Yo sentí muy feo”, confesó, dejando entrever que la situación no había sido fácil para ninguno de los involucrados.

Durante la conversación, Wendy aprovechó para ser honesta con él: “Yo le dije: ‘No podía defenderte de ciertas cosas que dijiste y que estuvieron mal, o de cosas que los demás dijeron y tú te reíste, te hacías cómplice’. Vino y le enseñé cosas, también le mostré videos donde me peleo con sus fans”, relató Wendy, subrayando que, aunque había afecto, también existían puntos que debían aclararse.