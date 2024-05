Wendy Guevara llega con todo el estilo al progama ‘Hoy’ ¡Le robó un beso a Raúl Araiza!

Wendy Guevara fue invitada al programa Hoy y como es costumbre, su forma de ser dio mucho de qué hablar en redes sociales.

La integrante de ‘las Perdidas’ demostró que, a donde vaya, siempre hará notar su presencia. En esta ocasión, la famosa ¡le robó un beso a Raúl Araiza!

Wendy Guevara / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Te puede interesar: Jorge Losa se integraría a la nueva temporada de ‘La Isla’ en medio de su crisis amorosa con Ferka

Wendy Guevara, saludó al Raúl ‘el Negro’ Araiza, la más cariñosa

En la más reciente emisión del matutino de Televisa, Guevara entró al foro y comenzó a saludar a todos los conductores. No obstante, al llegar con Araiza, ninguno de los dos calculó la distancia y terminaron rozando sus bocas suavemente.

En el video se puede ver que la mayoría en el foro comenzó a reír, por lo que Wendy exclamó: “Agradéceme que estás comiendo puro colágeno”.

Raúl Araiza / Instagram: @negroaraiza

Y Raúl agregó: “Tienes unos labios muy carnosos, eso sí... Tenemos que hacer una novela en pareja”.

Sin embargo, ninguno de los dos se quedó con las ganas y al final de la emisión volvieron a darse un piquito frente a las cámaras.

YT: Hoy

Y en broma, Raúl ‘el Negro’ comentó que ambos se compartirían el teléfono en alusión a que seguirían en contacto: “Ahorita nos compartimos los teléfonos”.

Las reacciones de los demás conductores no se hicieron esperar, tanto que muchos se taparon los ojos ante el coqueteo, en broma, de la creadora de contenido y el conductor.

Así fue el momento:

gracias @programa_hoy por la invitación a nuestra #wendyguevara y hacerla sentir como en casita 💕 nos encanta verla como conductora en el programa!



btw, raul no se quedó con las ganas de otro beso 😭 me next



WENDY EN HOY pic.twitter.com/CPEqKrWSB7 — nay (@lupinklore) May 15, 2024

No te pierdas: Ricardo Casares y Pato Borghetti en ‘Venga la alegría': empiezan jugando y terminan llorando

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su encuentro con Madonna?

Luego de que la influencer hablara un poco sobre sus proyectos actuales, tal como el programa Un amor viejo en París, en el que participa junto a Julián Gil, Sebastián Reséndiz no dudó en cuestionar a Wendy sobre su experiencia con Madonna tras subir al escenario como invitada estelar en uno de sus conciertos en México.

Guevara no se quedó con nada y muy a su estilo habló sobre el trato de ‘la Reina del pop’ luego de las especulaciones en redes sociales de que “la regañó” por “robarle foco” en su presentación.

Una de las conductoras cuestionó a Guevara, en broma, sobre lo que le gusta a Madonna, dado que ahora que Wendy estuvo en uno de los shows de la cantante en México ya serían muy “íntimas” y la respuesta de la influencer sorprendió a todos.

"¿A Madonna qué le gusta?”, repitió Wendy, y añadió contundente: “Sentar a la gente bien fea cuando le robas el show (...) Es que sentó a todos. No nada más a mí. A todos sentó, pero nada más ahí le encargo, pero no me quiero molestar. No me quiero molestar”, dijo Wendy.

Mira: ¿Daniela Parra comenzará su carrera como actriz en una obra de teatro? Esto se sabe

Poco después, Wendy explicó que el encontronazo que sostuvo con Juan Pablo Medina, previo a subir al escenario, la hizo molestarse. Eso, aunado a las “copas” que se había bebido le hizo subir con una inesperada adrenalina a la tarima, y esto le habría molestado a la cantante.

Recordemos que Juan Pablo Medina, quien iba acompañado de Paulina Dávila y Luis Gerardo Méndez al concierto de Madonna, se molestó cuando alguien le indicó que el lugar que quería ocupar estaba reservado para Wendy. La creadora de contenido describió la inesperada reacción del actor, quien se alteró y estuvo a punto de discutir acaloradamente con ella.

“Entonces, pues resulta y resalta que cuando subo, pues yo me dejé llevar con la adrenalina de lo que ya había pasado allá abajo y Madonna, pues me dio un sentón”. Wendy Guevara

Agregó: “Ella lo que quería es que nada más te quedaras sentadita y nada más calificaras”.

YT: Hoy

Sin embargo, Wendy comentó que no se sintió mal por esta acción, pues reiteró que lo mismo hizo con los demás invitados.

Así lo dijo Wendy Guevara