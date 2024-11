Wendy Guevara revela si se molestó con Agustín Fernandéz por su reencuentro con Adrián Marcelo

Recientemente, Agustín Fernández sorprendió a sus seguidores al reencontrarse con el comediante Adrián Marcelo durante su gira de medios en Monterrey. Aprovechando su visita, Agustín también participó en el programa ‘SNSerio’ de Multimedios, donde fue entrevistado por Iván Fematt, amigo cercano de Adrián, y Óscar Burgos.

Aunque la visita fue breve y Agustín regresó a Ciudad de México, la situación generó rumores sobre una posible colaboración profesional entre los dos, especialmente luego de que Adrián Marcelo ofreciera públicamente su ayuda a Agustín. Sin embargo, hasta el momento, el famoso no ha confirmado ningún proyecto conjunto con el comediante regiomontano.

A pesar de las especulaciones, muchos se sorprendieron por el reencuentro, especialmente porque Adrián Marcelo ha sido muy incisivo con sus críticas hacia amigos cercanos de Agustín, como Nicola y Wendy Guevara. Recordemos que Adrián había comentado anteriormente sobre Wendy Guevara, mencionando a Mario Bezares como el “segundo hombre en ganar ‘La casa de los famosos México’,” lo que generó controversia.

Wendy Guevara responde al reencuentro entre Agustín y Adrián Marcelo

La reunión entre Agustín y Adrián Marcelo no pasó desapercibida para los seguidores de Wendy Guevara, quienes rápidamente le cuestionaron su opinión sobre este encuentro. En respuesta a las críticas, Wendy rompió el silencio y dejó claro que no veía ningún problema con que Agustín se hubiera reunido con Adrián, y calificó esas preocupaciones como “niñerías”.

"¿Quién se va a molestar? Nosotros no. No mam3n, son niñerías y p3.ndej4d4s. A mí me enoja la gente que dice ‘No le hables a tal porque yo no le hablo’. Ay, no, yo saco de mi vida esa gente rápido. Una cosa es que uno no se lleve con otros, pero es distinto”, dijo Wendy, mostrando su postura frente a las críticas de sus seguidores.

“Obviamente, cuando se trata de una amiga perrísima y alguien empieza a hablar mal de ella, ahí sí me pongo firme y digo ‘sabes qué, no puedes hablar de alguien que yo quiero’, porque esa persona no está para defenderse. ¿Me entienden?”, comentó Wendy, dejando claro que para ella, defender a sus amigos es una prioridad, sobre todo cuando alguien intenta atacarlos. La pregunta ahora es: ¿lo habrá hecho Agustín con Adrián Marcelo?

Wendy corrió a Agustín Fernández de su casa

Hace algunas semanas, fuente cercana a los tres confirmó a TVNotas que, aunque Wendy, Nicola y Agustín aseguran que siguen siendo amigos, la relación de amistad se ha visto afectada. Según una fuente, entre Wendy y Nicola todo va bien, pero la principal razón de la tensión fue la actitud negativa de Agustín, lo que también lo había distanciado de Nicola.

“Lo perdonaron y lo volvieron a recibir, pero hace unas semanas se enteraron de que seguía en contacto a escondidas con Adrián Marcelo, quien también ha atacado a Nicola. Es una traición de su parte”, aseguró la fuente cercana, refiriéndose al distanciamiento que ocurrió cuando Agustín intentó mantener su amistad con Adrián en secreto.

