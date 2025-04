Wendy Guevara y Los Tuexi están de estreno con su canción ‘Ni contigo ni con él’

Hace unos días se lanzó oficialmente por todas las plataformas digitales y YouTube, la nueva canción junto con el videoclip de la canción, ‘Ni contigo, ni con él’, protagonizada por Wendy Guevara y Los Tuexi, que llega en esta nueva etapa de conductora de la ganadora de La casa de los famosos México.

¿De qué trata la nueva canción de Wendy Guevara?

Habla sobre la lucha entre dos hombres, (Los Tuexi / Elmer y Diano) por conquistar el amor de una mujer a la que no le interesa ser el centro de atención de ninguno de los dos. Contrario a eso, ella deja claro que no le gusta que la limiten y que no es mujer de un solo hombre, ni de las que se enamoran fácilmente. Si quieren estar con ella, eso lo decidirá Wendy, sin la necesidad de elegir solo a uno y al final, ella propone un polémico encuentro en un trío.

Mira: Wendy Guevara niega foto a Ninel Conde y pide que la saquen del evento ¿Enemistad a la vista?

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara

¿Quiénes son Los Tuexi?

Los Tuexi, Nestor y Diego son dos hermanos originarios de Tamaulipas, que iniciaron en las redes sociales haciendo parodias musicales, un día, decidieron dar vida a sus personajes, un par de gemelos raperos de la tercera edad Elmer y Diano.

Con más de 150 canciones publicadas hasta el día de hoy, con temas que promueven el orgullo por nuestras raíces y temas comerciales que el público ha empoderado y que fueron parte de todo un fenómeno social como lo son las canciones ´Team infierno´ y ´Team mar´, ambos temas de Las casas de los Famosos México temporadas uno y dos.

No te pierdas: ¡A Adamari López no le caería bien Wendy Guevara! Sería rechazada por sus compañeras en programa

Wendy Guevara / Instagram: @wendyguevaraoficial

Sobre el videoclip de la nueva canción de Wendy Guevara

Es una producción de Joel Echeverría, con la dirección de Jose Rojas. Se filmó en Cuba, logrando capturar la belleza de la historia y las construcciones históricas de la vieja Habana, con una mega producción, el impecable equipo de trabajo y logística, entre maquillistas, bailarines, camarógrafos, para lograr un increíble resultado de calidad, la cual se puede apreciar en la pantalla.

Este trabajo visual, combina muchos elementos y simbología que hacen referencia a una competencia, a una lucha entre dos bandos por ganar y así lograr conquistar el amor de Wendy Guevara.

Sobre este nuevo tema, Wendy nos comentó: “Estoy muy feliz con esta canción que me recuerda lo que era el reguetón de antes con letras no tan fuertes como ahora se acostumbra. Es un tema de amor en el que tengo que decidir y se torna muy interesante la disyuntiva. Me encuentro tan contenta de poder trabajar al lado de los Tuexi que son muy talentosos, generosos y con quienes hubo una química impresionante desde el principio y ahora que estamos de promoción”.

Mientras que Los Tuexi señalaron: “Buscamos a Wendy para este tema, le encantó y nosotros más que orgullosos de tener esta colaboración con ella. Nuestra intención que esta canción sea del gusto del público y ya vienen más sorpresas”.

Podría gustarte: Wendy Guevara lanza ‘Wendura Privée': Precio, aroma y cómo conseguir su nuevo perfume