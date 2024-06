Yuri confirma que Cristian Castro ya no estará en su gira ¿por pleito?: “Ya no quiso seguir”

Desde hace varios meses, Yuri y Cristian Castro han estado de gira por varios puntos de la República Mexicana. Si bien sus presentaciones han sido todo un éxito, hace poco se reveló que los cantantes no harán más fechas.

De acuerdo con Álex Kaffie, la intérprete de ‘Maldita primavera’ se molestó con el hijo de Verónica Castro por un comentario que hizo sobre su religión.

Pese a que las celebridades tienen un peculiar sentido del humor, a Yuri no le habría gustado que Cristian se burlara de sus creencias.

Recordemos que, hace unos días, cuando la polémica de los romances de Castro comenzó a acaparar los titulares, ella ya no quiso comentar nada y dijo que el cantante la había regañado y le había pedido que dejara de hablar de su vida privada, tema principal por el que supuestamente se habrían molestado.

Yuri confirma que no habrá más fechas con Cristian Castro ¿por pleito?

En una reciente entrevista con diversos medios, Yuri contó que Cristian Castro fue quien decidió dejar la gira. De acuerdo con la veracruzana, el cantante no le habría notificado de manera directa, sino que lo hizo a través de Ocesa, empresa que organiza sus eventos.

“Cristian, pues ya no quiso seguir la gira, no entiendo ¿por qué? La empresa que nos contrata, que es Ocesa, no me quiso explicar, yo creo que porque me iba a poner muy brava”. Yuri

Asimismo, dijo sentirse sorprendida por la repentina decisión del famoso, pues, pese a que tenía varias fechas propuestas para el próximo año, ya no quiso continuar con la gira.

“Teníamos 20 más en México y 20 fechas aquí en Estados Unidos, en febrero, pero hubo una decisión de parte de él, que no quiere seguir, no entiendo. No he podido hablar con Cristian porque él es muy reservado. Él es una persona que acaba el show y se va, eso no quiere decir que sea una mala persona, nos llevamos muy bien”, dijo.

Hasta el momento, Cristian no ha explicado el motivo de su decisión. En tanto que algunos internautas consideran que Castro decidió alejarse del ojo público por toda la polémica que se ha suscitado en los últimos meses por su vida amorosa.

Recordemos que, a principios de año, culminó su relación con Mariela Sánchez y después inició un noviazgo con Ingrid Wagner. Las cosas no funcionaron con Ingrid y volvió con Mariela, de quien después se separó nuevamente por unos polémicos audios donde habla mal de él y su círculo cercano. Finalmente, a principios de junio, se reconcilió Ingrid, pero solo duraron dos semanas juntos, pues se volvieron a separar.

