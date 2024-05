Yuri habla sobre polémicos audios de Mariela Sánchez, expareja de Cristian Castro ¿Está molesta?

Hace algunas semanas, salieron a la luz unos polémicos audios en los que se podía escuchar a Mariela Sánchez, expareja de Cristian Castro, despotricar en contra del cantante y su círculo cercano.

En dichos audios, la argentina tacha a la celebridad, entre otras cosas, de ser una persona “de poca higiene” y malo en la intimidad. Tras esto, Mariela pidió disculpas y aseguró que sus declaraciones se debieron al enojo por los constantes mensajes que recibía de las fans del cantante.

Esta situación provocó que la empresaria y el hijo de Verónica Castro se separaran por segunda ocasión, tras haber retomado su relación apenas nueve días antes. Recordemos que Mariela y Cristian terminaron por primera vez en febrero y decidieron retomar la relación a principios de mayo.

Mariela Sánchez se disculpa con Cristian Castro / Instagram: @sanchez.mariela

Yuri habla sobre los audios de Mariela Sánchez

Yuri, quien está en una gira de conciertos con Cristian Castro y es una de las mencionadas en los polémicos audios de Mariela, dijo sentirse muy sorprendida ante lo dicho por la argentina, ya que, en ningún momento, la trató mal o la ofendió.

Si bien entiende que, “cuando las mujeres están bravas”, no “controlan sus emociones”, considera que la ex de su amigo no debió expresarse así de él o de su círculo cercano.

“Ella dice que yo no respeto a las mujeres, que no la respeté a ella. Nunca hablé mal de ti en el escenario. Nunca he hablado mal de ti. Tengo las grabaciones de cuando ella tronó con Cristian, yo le hable y le dije: ‘Amiga, aquí estoy. Los quiero a los dos. Arreglen sus problemas”. Yuri, entrevista para ‘Ventaneando’

La intérprete de ‘Maldita primavera’ dejó en claro que las palabras de Sánchez no la “lastimaron” y espera que las personas mencionadas en sus audios tampoco se hayan sentido afectadas por sus palabras.

“Soy una mujer madura que ya estoy mucho más allá de todas esas cosas. Yo tomo las cosas de quién vienen”, dijo.

Yuri confiesa que Mariela Sánchez le ofreció una disculpa

Durante la conversación, la también actriz contó que la empresaria se contactó con ella para disculparse por sus declaraciones.

“Me escribió para disculparse. Habló mal de las mexicanas. Yo te disculpo a ti. Si te veo, te abrazaría. No tengo ningún rencor hacia ella. Ella solita se ató la soga. Nosotras nunca nos metimos con ella”, señaló.

Para finalizar, aclaró que su serie de presentaciones con Cristian Castro no se cancelarán o cambiarán por los malos comentarios de Mariela, pues dijo estar muy feliz de su colaboración, principalmente ahora que el cantante está soltero y feliz.

“Es una gira exitosa que no se va a cancelar por una mujer que dijo o se peleó con Cristian. Las cosas privadas de Cristian son de él. Él decide con quien regresa y con quien no regresa”, concluyó.

Las fechas de la gira de Yuri y Cristian Castro puedes consultarlas aquí.

