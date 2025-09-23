Horóscopo semanal del 23 al 29 de septiembre de 2025, ¡todos los signos!

Iniciamos con la época Libra (del 23 al 29 de septiembre). Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por diplomáticos, sociales, amantes de la belleza y armonía. Buscan la justicia. Defienden a los vulnerables. Detestan los conflictos. Además, son creativos y artísticos. Poseen gran gusto estético. Indecisos. Buenos conversadores. Siempre buscan aprobación. Son alegres y simpáticos.

Aries del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Vas paso a pasito, pero avanzas. Prepárate, porque ahora la existencia derramará para ti el cuerno de la abundancia tan trabajada y anhelada. Algo que hiciste “por el bien de todos” se toma a mal.

Te quedará un sabor agridulce. Llegan resoluciones judiciales que, aunque serán a tu favor, también te cobrarán factura.

Dudas si darle apoyo a ese alguien. Lo decidirás a finales del mes. Mejora la economía y pagarás tus deudas.

Tauro del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

La vida te pide soltar el egoísmo Toma en cuenta las necesidades de los demás y facilitales el paso. Hay que realizar acciones por tus seres queridos y hasta dejarlos en libertad, si es necesario, por su bien.

Precisas más dinero, haz a un lado la inquietud, el miedo y las dudas. Enfócate en tus dones y en las herramientas que sí tienes. Sube tu vibración y la frecuencia, y todo llegará a ti. Identificarás a la gente mezquina cerca de ti.

Géminis del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Viene un tiempo de descanso mental y físico. Te has vuelto a conectar con la divinidad y tu espiritualidad. Recibirás muchos mensajes de tus guías invisibles que te harán sentir seguro, amado y en paz.

Hay reconocimiento y buen flujo de trabajo. Te reinventas, pierdes el miedo con acciones decididas. Mejora tu mundo laboral económico.

Te atreverás a la fama. Publicarás mucho y te darás a notar. ¡Ya era hora!

Cáncer del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Se abren las aventuras y los encuentros sociales alegres y relajados. Alcanzas una meta muy acariciada. Recobras esa sensación de éxito, asertividad y abundancia. Dejas atrás el estancamiento.

Tendrás ganas de salir, convivir, reír y gozar. Logras la economía y concreción de un negocio.

Reconoce lo que te hace especial y diferente. Ámate. Acéptate tal y como eres. Hay pretendiente a la puerta o reconciliación de amor.

Leo del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Volverás a confiar en personas, tu equipo de trabajo o una institución que no te habían quedado bien.

Necesitarás su cooperación. Esta vez funcionará. Sales del hartazgo e intentas realizar un proyecto o impulsar tu carrera “una vez más”. La energía de la naturaleza te dará la fuerza para lograr proezas.

Dejarás de lado a personas que solo se quejan y no avanzan. Ahora necesitas a gente progresista que le dé la bienvenida a lo nuevo.

Virgo del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Entras en un ciclo de “cierre y conclusión”. Aunque te has divertido, no has logrado el estilo de vida que deseas, el cual incluye un amor correspondido. Te has sentido solo.

Por eso tus ángeles te envían a gente que te abrace y te diga lo mucho que significas para ellos. Ese amor que tanto deseas seguro está por suceder. Solo saca de tu corazón la sensación de desamor. Estás por encontrar un excelente trabajo.

Libra del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Notarás que algunas personas lambisconas te dicen lo que quieres oír para poder aprovecharse de ti. La rueda de la fortuna te avisa que tu vida se moverá y saldrás del estancamiento. Avanzas a tu manera.

Quizá tus decisiones no gusten a los demás, pero para ti será lo más cómodo y eficaz para el momento, edad y situación que vives. Llegan nuevas amistades. Tu vida social se activa. Sacarás muchas cosas de tu casa.

Escorpión del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

En una reunión informal con algún colega se cocinará el inicio de un nuevo negocio o sociedad que cambiará el rumbo de tu vida. Andas de prisa y quieres que los demás te sigan el paso. No sucederá. Ten paciencia.

En el aspecto profesional logras que te paguen lo que mereces. Hay firmas de contratos, permisos legales y seguros médicos. Quizá cambies tu testamento, o bien, urge que un familiar lo haga. Hay buen amorcito.

Sagitario del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Logras abundancia y estabilidad por tus esfuerzos. Asistirás a eventos festivos interesantes. Ingresarás a un círculo selecto de profesionistas que te brindará grandes oportunidades, proyectos y realización profesional.

Sueltas cargas emocionales y karmas generacionales. Aún estás a prueba. Sé impecable. Trabájalo a nivel espiritual y terapéutico. No tomes resoluciones amorosas por ahora.

Capricornio del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Logras un sueño a nivel profesional o un viaje con alguien que amas. Que se te resbale toda preocupación.

Llénate de energía. Tienes un gran poder de convocatoria. Convencerán tus palabras e ideas. Soltarás lealtades forzadas por las que te has sacrificado.

Te liberas y progresas. Dejas atrás bloqueos, problemas legales, deudas y compromisos complicados. La relación amorosa se afianza.

Acuario del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Tus guías espirituales te avisan de que tienes todo para salir adelante por ti mismo con determinación.

No te rindas. Sientes que no te favorece el ambiente en el que estás. La vida te pide sacar la casta. ¡Tú puedes! Olvida las críticas o a la gente que te descalifica.

Empodérate y vuela. Ordénate. Escribe tus propósitos y tareas. Ejecútalos sin tardanza. Puede haber cambio de casa u oficina.

Piscis del 23 al 29 de septiembre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Seguramente esperas la resolución de un puesto, trabajo o proyecto y ya se tardó la respuesta. Ya acabó Mercurio retrógrado, así que pronto se agilizarán las cosas.

Has experimentado emociones y sentimientos, de todos colores y sabores, para que trabajes tu sombra, todo aquello que te bloquea y limita. Reflexiona.

Acepta tus errores y sigue adelante. Viene un excelente trabajo y economía para ti. Nunca caerás en desgracia.

