Horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre de 2025, ¡todos los signos!

Seguimos con la época Libra (del 23 al 29 de septiembre). Las personas nacidas bajo este signo son creativos, talentosos, intelectuales, liberales, sociales. No se dejan manipular ni humillar. Le dan mil vueltas a las cosas mentalmente, lo que desespera a muchos. Son muy coquetos, aman los halagos y los detalles. Entregados y pasionales. Les gusta pasar desapercibidos.

Aries del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Ten la humildad para pedir la ayuda que necesitas, tanto a personas como a tus maestros espirituales invisibles. Recibirás críticas. Pon límites claros y sigue tu camino. Mejor no cuentes tus logros, porque hay envidias. Tu familia estará de tu lado.

Olvida ese proyecto que no acaba de cuajar con una institución que no capta tus talentos. Tendrás que realizar trámites legales y entregar papeles o permisos.

No te pierdas: Aries, horóscopo mensual 2025, octubre

Aries, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Tauro del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Vives movimientos muy interesantes, con logros, amigos y proyectos agradables. Al fin podrás cerrar ese capítulo de tu vida que te avergonzaba. Vencerás los miedos para avanzar. Te empoderas y creas tu propio patrimonio independiente de otras personas.

Te deshaces de alguien que no te dejaba crecer. Está por llegar el amor de tu vida. Tendrá varios años más que tú Te amará tal y como eres.

No te pierdas: Tauro, horóscopo mensual 2025, octubre

Tauro, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Géminis del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Ganas libertad. Sales del estancamiento. Si hay un viaje para aprender algo nuevo, ¡debes ir! Cambiará tu vida. Te llegará el dinero. Confía. Viene una oportunidad importante laboral y económica a través de un conocido. Haz esas llamadas que tienes postergadas.

Habrá que ampliar el margen de los servicios que ofreces. Ábrete a nuevos talentos. Estudia e investiga. Mejora tu economía. Te llegará el amor.

No te pierdas: Géminis, horóscopo mensual 2025, octubre

Géminis, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Cáncer del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Hay buena suerte en publicaciones, tanto en medios como en redes. Si compartes lo que sabes o estás viviendo, muchos te seguirán. Tu anhelo de amor verdadero sí sucederá. No sueltes tus sueños porque están por realizarse.

Celebra la vida, ríe. Las ventas serán afortunadas, con dinero extra. Proyectos cortos inesperados salen a tu encuentro. No te midas por los logros de otros Tú eres único y vas a triunfar.

No te pierdas: Cáncer, horóscopo mensual 2025, octubre

Cáncer, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Leo del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Todo lo que perdiste por ayudar a otros regresa 7 veces aumentado para tu más alto bien. Recibes una respuesta afirmativa a tus peticiones en la oficina. Sentirás tristeza por ciertas decisiones de tus familiares.

No hay nada que hacer. Tu creatividad e inspiración te traen triunfo y avance. Un nuevo equipo laboral te ayudará a lograr tus proyectos. Tendrás que investigar y documentarte más.

No te pierdas: Leo, horóscopo mensual 2025, octubre

Leo, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Virgo del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Hay un vacío dentro de ti. Aparentemente te va bien, pero quieres un cambio de vida completo. Sal de viaje y disfruta tu presente. Sube tu energía y frecuencia. Sueña en grande. Suelta la culpa.

Estás cerrando ese ciclo para entrar en franca realización en todos los sentidos, con la rueda de la fortuna a tu favor. Es hora de creer, de tener fe en lo invisible. Te falta conexión con la divinidad, es la oportunidad perfecta para iniciar.

No te pierdas: Virgo, horóscopo mensual 2025, octubre

Virgo, oróscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Libra del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estás madurando, listo para recibir la cosecha. Retomas tu pasión o hobby. Justo es lo que te dará abundancia y un oficio a tu medida. Suelta el estrés, porque tu sistema nervioso está alterado y puede dañar tu salud.

Gente cercana sube de nivel, puesto y nivel económico. Recibirás su ayuda o apoyo. Querrás deshacerte de un empleado o roomie. No dudes en ampliar tus nexos y comunicación. Te rondará la idea de un cambio de casa.

No te pierdas: Libra, horóscopo mensual 2025, octubre

Libra, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Escorpión del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Llegan pagos retrasados y podrás salir a tiempo de tus compromisos económicos. Aunque crees que todo lo sabes, llegan aprendizajes y retos que te transformarán para bien. No te faltará abundancia. No bajas de nivel adquisitivo. Se acercarán a ti los jóvenes de tu familia. Pierde la pena de hablar en público.

Te invitan a formar parte de un club selecto. Logras prestigio. Tu pareja está celosa de tu éxito, pero seguirán juntos.

No te pierdas: Escorpión, horóscopo mensual 2025, octubre

Escorpión, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Sagitario del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Recibirás el dinero que estaba atorado para poder empezar los proyectos que te ocupan. Se recomienda hacer meditaciones guiadas para la abundancia, porque hay resistencias internas que interrumpen el flujo libre de la economía.

Necesitas silencio interno para enfocarte. Te alejarás de gente tóxica. Baja tu interés hacia tu pareja. Es buena persona, pero eso no es suficiente. Tu cuerpo necesita más minerales.

No te pierdas: Sagitario, horóscopo mensual 2025, octubre

Sagitario, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Capricornio del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Cierras un ciclo incómodo que te mantenía preocupado. Conectas con personas con influencias que te ayudarán con esos papeles legales que te traen de cabeza. Hay buenas noticias sobre el amor. Puede haber boda o fiesta por aniversario.

Si estás soltero, llega una excelente persona a tu vida. Mejoran tus entradas económicas, con proyectos sorpresivos. No estarás muy social. Quieres descansar y recobrar energía.

No te pierdas: Capricornio, horóscopo mensual 2025, octubre

Capricornio, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Acuario del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Serás criticado por tu proceder. Es importante aclarar ciertas situaciones. Quizá se tomó a mal algo de lo que no eres consciente. Será mejor arreglar las cosas. El amor se está cocinando a fuego lento. Ten paciencia. Vale la pena esa persona.

Decide con claridad hacia dónde quieres conducir tus pasos. Habrá que construir nuevos puentes laborales que te permitan mejor economía. Encuentras el trabajo que buscas.

No te pierdas: Acuario, horóscopo mensual 2025, octubre

Acuario, horóscopo semanal del 7 al 13 de octubre del 2025 / Archivo TVNotas

Piscis del 7 al 13 de octubre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Llegan satisfacciones a tu vida. Hay reconocimiento por algun trabajo bien hecho, o bien se te abren las puertas en esa ciudad o país. En ese viaje o proyecto ¡estarás feliz!

Llega el socio o jefe perfecto para ti. Te liberas de un “pacto o compromiso” que ya no resuena contigo. Descubrirás la infidelidad de alguien que te importa. Sales ganando. No era la persona correcta para ti. Tu salud requiere cuidados especiales.

No te pierdas: Pisicis, horóscopo mensual 2025, octubre

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.