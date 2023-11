Lessy Hernández asegura: “Yo a los 18 años me enamoré y él me decía que no me vistiera de tal forma”

Su nombre real es Liecenia Jazmin, pero nunca el ha gustado. Luego de que un amigo le empezó a decir Lessy lo adopto como nombre artístico. Su participación en la serie Ellas soy yo es un parteaguas en su carrera.

Con el personaje de Alicia Flores (supuestamente María Raquenel), atrapó la atención de los televidentes. Obtener el personaje no fue fácil. Realizó cerca de 30 castings, e inicialmente había sido contemplada para interpretar a Gloria Trevi. ¡Conócela!

La actriz nos contó: “El personaje me encantó por todo lo que implicaba”. / Instagram: @lessyhdz

“Nací en San José, California. Mis papás quisieron trabajar allá. Mi mamá es de Sinaloa y mi papá de Jalisco. Tengo dos hermanos. Soy la de en medio. Mis padres se divorciaron. Crecí en Colima hasta los 21 años, cuando vine a vivir a la Ciudad de México. A los 14 años hice un casting para La academia, pero en el segundo filtro me puse muy nerviosa y valió. Me quedé con un primo y fui a Televisa a ver un programa en vivo. Entonces dije: ‘Yo quiero estar ahí'. Le dije a mi mamá que me mandara dinero para quedarme. Me contestó: ‘Estás loca, te regresas’. Pero me quedé y fui al metro a cantar. Saqué como 800 pesos. Dije: Ya la hice’, pero mi mamá vino por mí. Seguí con la espinita. A los 17 años conocí al mánager de Ninel Conde y me dijo: Quiero que abras sus conciertos’. Mi mamá otra vez dijo: ‘No’. Ella no quería descuidarme. Tenía a mi hermano más pequeño, ahora lo entiendo. Seguí en la escuela y cantaba en Colima en grupos versátiles. A los 21 entré a estudiar Turismo, pero no me gustaba, y dije: ‘Esto no es para mí. Entonces invité a mi mamá a comer y le dije: ‘Me voy.’ Afortunadamente me apoyó. Entré al CEA. Salí hace dos años”.

Lessy rentó cerca de Televisa y trajo consigo sus ahorros, 120 mil pesos que se los acabó en seis meses.

“Luego vino la pandemia. El último año nos tocó estudiar por Zoom. Fue horrible. No se aprovecha igual. Ese tiempo estuve en Colima. Me llegué a sentir frustrada, porque no había trabajo. Hice un capítulo en Como dice el dicho. El que ahora es mi mánager (Luis) me buscó para que trabajáramos. Yo no estaba decidida. Estaba como en depresión. De los primeros castings que hice fue para la serie Ellas soy yo. Antes hice dos capítulos en al telenovela de los ‘Aristemos’. Fui muy feliz”.

La actriz dice que fue muy difícil entrar a Ellas soy yo, ya que había mucha competencia.

“Me dijeron que iba a hacer un curso y verían los personajes. De ahí salimos Evelyn Álvarez (‘Gladys’) y yo. Nos dieron a trabajar el personaje de Gloria. Dos meses después me dijeron que me iban a dar un papel. Hice como 30 castings. Llegó un momento en el que me frustré. Hasta que finalmente me quedé con el papel de ‘Alicia’. El personaje me encantó, por todo lo que implicaba. Me basé 100% en los libretos. Carla Estrada y los guionistas platicaron con cerca de 70 personas que sabían del tema: abogados, jueces, algunas de las chicas, como Liliana, Tamara, Edith, los papás de Gloria, los hermanos. Para las grabaciones viajamos a Argentina, Toledo, Brasil y Chile. Fue fuerte escucharlas, sentirlas. Una trata de saber cómo son, después de todo lo que pasaron. Hay una escena donde sale Tamara interpretando a su propia mamá, donde le dicen lo que le pasó. Ella estaba atrás llorando. Fue impactante para ella recrear lo que vivio”.

Dice que hubo escenas muy fuertes. Fueron ocho meses de grabación. Vio a Gloria en dos ocasiones.

“A mí me encantaba desde siempre. Amo sus canciones. La conocí cuando grabamos en una locación. Nunca me tocó hacer una escena con ella. Nos tocó grabar más o menos en la misma locación. Hizo una taquiza para toda la producción. Me senté con ella un rato en la mesa. Muy linda. Sencilla. Habló con todas. La otra vez que la vi fue en un concierto. Nos presentó y cantamos Ellas soy yo”

Nos explica que “Alicia”, su personaje, se comportó así por amor.

“Se sentía amada. Creía que eso era el amor. Y si no hacía lo que él quería, ya no le iba a servir. Este hombre sabía muy bien cómo manipularlas: te doy esto, te lo quito, pero luego te doy tantito cariño, y se cuestionan '¿por qué el amor de mi vida me trata mal y luego bien?’. Eso te mantiene ahí. Puede pasar a cualquier edad. Yo a los 18 años me enamoré de alguien y pensaba que todo estaba bien. Me decía que no me vistiera de tal forma porque me quería. Creo que esto no es de género. En cuanto veamos la primera bandera roja, bye. Si lo permites se hace más grande. La gente me dice que ama y odia a mi personaje. También le tienen compasión. A la mujer a la que interpreto nunca la busqué. Yo hice un personaje que fue con acciones de otras personas, no sólo de una”.

Por su puesto hoy su mamá está feliz con lo que ha logrado, y presume su trabajo con todos sus conocidos.

“Espero que este personaje sea un parteaguas en mi carrera. Estoy muy feliz de este coprotagónico, que es el primero. Todos queremos trabajar. Sigo cantando en La Bikina’ (en Polanco, en la CDMX) y en un barecito de reguetón. Cantar y actuar es mi pasión”.

Para concluir, dice no tiene novio y prefiere a los que no son actores. Si llega alguien tiene que entender su trabajo. Su profesión estará por encima de todo.

