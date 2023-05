Síndrome del impostor: Te explicamos qué es el trastorno que vivió Paty Cantú tras dejar Lu

Paty Cantú relató que tuvo el síndrome del impostor por los comentarios negativos de Mario Sandoval.

Hace poco, Paty Cantú se sinceró y reveló que, durante mucho tiempo, estuvo lidiando con el síndrome del impostor, como consecuencia de todo el maltrato psicológico por parte de Mario Sandoval, su excompañero en el dueto Lu.

Por ello, te explicamos qué es este padecimiento y cómo tratarlo, en caso de detectar a alguna persona cercana que lo padezca o, incluso, si tú mismo crees tenerlo.

De acuerdo con varios sitios especializados en medicina, el síndrome del impostor es “una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales”, es decir, crees que estás “engañando” a los demás con éxitos.

Incluso, aquel que lo tiene puede llegar a pensar que el resto de las personas le están mintiendo cuando hacen algún comentario positivo sobre su trabajo y eso lo hace sentir “como si fuera un fraude” para todos.

El síndrome del impostor te hace sentir “un fraude” frente a las otras personas / Pixabay

Existen diversos factores que propician esta condición, aunque la más común es haber tenido una infancia donde tus padres o tutores te exigían de más y/o criticaban por todo, lo que ocasiona una baja autoestima.

En el caso de Paty Cantú, el detonante de su enfermedad fueron los contantes señalamientos negativos de Mario Sandoval: “seguía, en mi mente, la voz de esta persona (Mario Sandoval) diciéndome ‘no puedes, no eres, no te lo mereces, en cualquier momento se van a dar cuenta de que no te lo mereces’”, externó recientemente.

Paty Cantú lidió por muchos años con esta enfermedad, debido a los maltratos psicológicos de Mario Sandoval / Facebook: Paty Cantú

¿Cómo detectar el síndrome del impostor?

Además de la culpabilidad por creer que “le estás mintiendo” a todos por tu éxito, otros de los síntomas del síndrome del impostor son: Imposibilidad de disfrutar tus logros, constante sensación de que pudiste haber hecho un mejor trabajo, ansiedad, auto-critica exagerada.

Es importante tratar este padecimiento, pues la sensación de culpabilidad puede llegar a ser tan grande que la persona está más propensa a desarrollar problemas de salud físicos, así como intentar acabar con su vida.

El síndrome del impostor puede llegar a desarrollar problemas de salud de quien lo padece. / Pixabay

Tratamiento para el síndrome del impostor

Lo más recomendable es ir con un especialista, pues él es el único indicado para dar un tratamiento adecuado, en caso de que se detecte el síndrome del impostor.

Aunque también existen algunas recomendaciones para combatir la enfermedad, como por ejemplo: Recibir de buena manera los halagos, pensar de manera realista en tus logros laborales, validar tus emociones, entre otros.

Siempre es recomendable ir con un psicólogo para que detecte la enfermedad y dé el tratamiento adecuado. / Pixabay

