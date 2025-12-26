¿Sin ideas para celebrar Navidad? Las seis tradiciones navideñas más raras del mundo, ¿conoces alguna?

Sin duda alguna, la Navidad es una de las celebraciones más esperadas. No solo es la oportunidad perfecta para reunirse con los seres queridos, sino que también se puede disfrutar de una rica cena y abrir los regalos.

Durante la noche del 24 de diciembre, se tiene la costumbre de comer en familia. Al día siguiente, los niños abren sus regalos debajo del árbol navideño. Esto se repite año con año. No obstante, en ciertas partes del mundo, la gente festeja esta fecha de una forma que muchos podrían considerar extraña. Aquí te dejamos algunas de ellas:

¿Cómo se celebra la Navidad en Serbia?

En algunas partes de Serbia, se tiene una costumbre navideña bastante peculiar. Los niños “secuestran” a sus madres durante el 24 de diciembre. Las suelen amarrar en una silla de la casa y, para liberarlas, solo piden una cosa: regalos.

Los infantes le piden a su padre o cualquier hombre que esté a su cuidado las cosas que desean para Navidad. Una vez que reciben los obsequios, los menores “liberan” a sus madres. Si bien en ese país puede ser algo divertido, un turista podría no verlo con buenos ojos.

¿Cómo se celebra la Navidad en Japón?

La costumbre de comer pollo estilo KFC en Nochebuena y Navidad comenzó en Japón. Y si bien ya se ha expandido a diversas partes del mundo, sigue siendo vista como algo peculiar por muchos.

Todo inició por una campaña publicitaria en los años 70. Lo que solo era mera publicidad terminó siendo una tradición. Los japoneses deben hacer sus pedidos con semanas de antelación, pues suele agotarse de manera rápida.

Este alimento suele comerse con pastel y un poco de champán para festejar esta celebridad tan importante para el mundo.

¿Cómo se celebra la Navidad en Guatemala?

En algunas partes de Guatemala, los ciudadanos suelen hacer un ritual días antes de Navidad; limpian su casa de forma exhaustiva, sacando los objetos en mal estado o que no sirvan, pues se cree que el diablo llega a través de la suciedad.

Juntan los desechos afuera de la propiedad y le prenden fuego. Cuando todo se vuelve ceniza, barren nuevamente la casa, pero con una escoba de paja y proceden a rociar con agua bendita. Se cree que esto expulsa cualquier impureza espiritual.

¿Cómo se celebra la Navidad en Brasil?

En Brasil, se cree que, durante las vísperas de Navidad, los animales obtienen el poder de hablar. Por ello, muchos niños aprovechan para “platicar” con sus mascotas, con la esperanza de que les respondan en algún momento.

Para muchos, esto es sumamente tierno e instan a los menores a que lo hagan, pues, si bien no consiguen que los animales hablen, sí pueden crear una conexión más profunda con ellos.

¿Cómo se celebra la Navidad en Letonia?

En Letonia, tras la cena navideña, las familias se reúnen alrededor del árbol para abrir los obsequios. Antes de desenvolver los regalos, se tiene que recitar un poema o decir un cuento corto por cada regalo que se reciba. Esto, en señal de agradecimiento.

La tradición suele ser muy divertida para los ciudadanos y la promueven año con año, llegando incluso a negar el obsequio a quien no quiera seguirla.

¿Cómo se celebra la Navidad en Suecia?

En Suecia, está la famosa cabra de Gävle Goat, una estructura de cabra (animal navideño de Suecia) de varios metros de altura que se coloca en el centro de una plaza. Se tiene un reto, que la estructura siga con vida hasta el final de las festividades.

Y es que algunos vándalos suelen prenderle fuego; ya sea a forma de “reto personal” o simplemente para molestar y mantener “viva” la tradición. Cuando se instauró por primera vez en 1966, una persona la quemó, dando inicio a una costumbre no oficial: ¿podría el Gävle Goat sobrevivir a la temporada navideña o caería víctima del fuego?

