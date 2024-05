Video: ¡¿Yolanda Andrade está grave de salud?!

Amigos, les cuento que la salud de Yolanda Andrade estaría comprometida de nuevo. Hace un año fue hospitalizada a causa de un aneurisma y por ello, ha estado bajo tratamientos para recuperarse. Aunque poco a poco la conductora había mejorado, recientemente trascendió que tendría una recaída.

Hace unos días, Yolanda fue captada por la prensa afuera de las instalaciones de la XEW y se mostró con el semblante desmejorado y ni siquiera quiso dar declaraciones frente a los micrófonos, como acostumbra.

“Hoy no me siento bien, me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien, discúlpenme”. Yolanda Andrade