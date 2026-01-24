Elizabeth Smart, quien fue secuestrada por 9 meses y abusada hasta cuatro veces al día; revela su terror en Netflix

La escritora y activista Elizabeth Smart tenía 14 años cuando fue secuestrada de su propia casa mientras su familia dormía. Durante nueve meses vivió uno de los infiernos más duros que se recuerdan en Estados Unidos: fue mantenida en cautiverio, vio...da de manera constante y silenciada por el miedo.

Hoy, más de dos décadas después, decide contar su historia con su propia voz en el documental ‘Kidnapped: Elizabeth Smart’, disponible en Netflix. No es solo un recuento del crimen que estremeció a a una comunidad, sino el testimonio de una sobreviviente que busca sanar y dar esperanza a otras víctimas.

¿De qué trata el documental Kidnapped: Elizabeth Smart de Netflix?

Kidnapped: Elizabeth Smart revive uno de los secuestros más comentados de los años 2000, pero desde una perspectiva distinta. Esta vez no son solo los expertos ni los archivos judiciales los que hablan, sino la propia Elizabeth, quien narra lo que vivió desde la noche en que fue raptada hasta su rescate.

El documental mezcla imágenes de archivo, entrevistas con su familia, investigadores y material inédito para mostrar cómo este caso se convirtió en un fenómeno mediático. Netflix presenta una historia dura, pero también humana, centrada en la supervivencia y el proceso de sanación.

Elizabeth Smart rompe el silencio y narra su secuestro en un nuevo documental en Netflix. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Elizabeth Smart cuando era niña en 2002?

Todo ocurrió la madrugada del 5 de junio de 2002, en Salt Lake City, Utah. Un hombre entró a la casa de la familia Smart y se llevó a Elizabeth sin que nadie se diera cuenta. Tenía apenas 14 años y su hermana menor dormía en la cama de al lado.

El sujeto ingresó al lugar armado con un arma blanca y amenazó a Elizabeth con quitarle la vida si gritaba. Al día siguiente, su familia, desesperada por encontrarla, inició una intensa búsqueda junto a vecinos, autoridades y medios de comunicación.

Su desaparición desató una búsqueda masiva y una cobertura mediática masiva. Durante meses, su rostro apareció en noticieros y carteles de leche, mientras ella vivía en cautiverio, lejos de casa y sin saber si volvería a ver a su familia.

¿Quién secuestró a Elizabeth Smart y cómo fue rescatada?

Elizabeth fue secuestrada por Brian David Mitchell, quien actuó con la ayuda de su esposa, Wanda Barzee. Mitchell la obligó a “casarse” con él mediante una ceremonia mormona y justificó los abusos como supuestas “revelaciones de Dios”.

Su secuestrador era, un vagabundo que la madre de Elizabeth había contratado en una ocasión para hacer unos arreglos en la casa. Brian David Mitchell se creía un profeta y tenía delirios.

Durante el cautiverio, la mantuvieron en condiciones inhumanas y la obligaron a consumir alcohol y drogas. El rescate ocurrió cuando un ciudadano la reconoció caminando con sus captores, a solo tres kilómetros de su casa, y avisó a la policía. Ese aviso cambió su destino.

Elizabeth Smart estuvo secuestrada durante nueve meses. En ese tiempo, fue sometida a abusos s3x.. hasta cuatro veces al día y vivió bajo constantes amenazas. A pesar del horror, logró sobrevivir y recuperarse. Años después compartió su experiencia en el libro “Mi historia”.

Su caso tuvo un final que pocos tienen: fue rescatada con vida. Hoy, ella misma reconoce que su historia es una excepción, y por eso utiliza su voz para visibilizar lo que viven miles de víctimas que no siempre reciben justicia ni apoyo.

¿Quién es Elizabeth Smart y qué dice sobre el documental de su secuestro?

Hoy, Elizabeth Smart es activista, conferencista, esposa y madre. Ha dedicado gran parte de su vida a defender a niños y personas vulnerables. Sobre el documental, compartió un mensaje en Instagram que refleja su intención:

“Habrá víctimas y sobrevivientes que vean esto, y espero que se den cuenta de que no están solos y que no tienen por qué sentir vergüenza por lo que les ocurrió”.

También agregó: “Deseo que les brinde consuelo saber que existen finales felices y que, incluso después de que suceden cosas terribles, aún es posible tener una vida maravillosa”.

