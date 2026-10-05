Exparticipante de Survivor es reportada como desaparecida junto a su hijo; ¿estaba en “peligro”? Esto se sabe

Después de la polémica situación en la que un participante de ‘Survivor Greece’ perdió una de sus piernas, una nueva controversia relacionada con el famoso reality de supervivencia ha llamado la atención.

Leer: Participante de ‘Survivor’ desaparece misteriosamente en plena competencia, ¿la localizaron?

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Jaime Dugan y su hijo de 16 años?

Se trata de Jaime Dugan, exparticipante de ‘Survivor: China’, quien fue reportada como desaparecida junto a su hijo de 16 años.

Pero ¿qué ocurrió realmente con Jaime Dugan y su hijo? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Jaime Dugan / Redes sociales

La polémica de Jaime Dugan comenzó cuando su hijo acudió a pasar unos días con ella. Sin embargo, el adolescente debía regresar con su padre, quien tiene la custodia principal.

La situación tomó un giro inesperado cuando Jaime presuntamente no devolvió al menor en la fecha acordada y, desde entonces, no se sabe su paradero.

El caso llegó hasta los tribunales de Carolina del Sur, donde un juez declaró al joven como “desaparecido y en peligro”. Además, se emitió una orden de arresto contra Jaime Dugan después de que incumpliera las disposiciones relacionadas con la custodia de su hijo.

Ahora, se difundió una alerta para localizar al adolescente, quien fue visto por última vez junto a su mamá Carolina del Sur, el 30 de agosto.

Leer: Participante de ‘Survivor’ se amputa la pierna en grave accidente; suspenden las grabaciones del reality

Jaime Dugan, exparticipante de Survivor / Redes sociales

¿Quién es Jaime Dugan, exparticipante de ‘Survivor’ reportada como desaparecida y con una orden de arresto?

Jaime Dugan saltó a la fama en 2007, cuando participó en la edición ‘Survivor: China’. En aquel momento tenía 22 años y era estudiante de la Universidad de Carolina del Sur.

Su paso por ‘Survivor’ marcó un momento clave en su vida personal, pues ahí conoció a Erik Huffman, quien también era concursante de aquella temporada. Ambos mantuvieron una relación después del programa, se comprometieron y finalmente se casaron en 2009; posteriormente tuvieron un hijo.

Sin embargo, el matrimonio terminó en medio de una disputa de custodia por el menor que se extendió durante los últimos años.

Leer: Muere hijo de estrellas de Survivor semanas después de comprometerse; así lo despidió su novia

Jaime Dugan y Erik Huffman / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Jaime Dugan en ‘Survivor’?

Durante la competencia, formó parte de la tribu Zhan Hu y logró avanzar hasta la fusión, etapa en la que los participantes restantes comenzaron a competir de manera individual. Sin embargo, su participación en el programa terminó poco después.

Jaime fue eliminada en el séptimo Consejo Tribal de la temporada, y terminando en el décimo lugar de la competencia.

Varios participantes de las distintas Survivor se han visto envueltos en situaciones polémicas; como una concursante de la edición turca que desapareció en plena competencia.

Leer: Participante de Survivor: Héroes y villanos 2025 asegura que su padre fallecido lo ayudó en la competencia