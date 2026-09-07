Chef Adrián Herrera, de MasterChef 24/7, es señalado de malos tratos por uno de los partcipantes, ¡otra vez!

Ya llegó a su fin el reality MasterChef 24/7, una competencia marcada por grandes emociones, momentos de tensión, desacuerdos y, por supuesto, una intensa batalla para demostrar quién tenía la mejor sazón. La gran ganadora de esta edición fue Claudia Ruiz, quien se alzó con el título de ‘Maestra del Fuego’.

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Ramahá participó en ‘MasterChef México 24/7' / Cortería TV Azteca/Redes sociales

El bullying presuntamente del chef Herrera hacia Ramahá en MasterChef 24/7

Tras el final de la competencia, platicamos con el yucateco Ramahá, uno de los participantes que más polémica generó durante el reality, quien nos confesó que llegó a sentirse víctima de bullying y discriminación por parte del chef Herrera, debido a los platillos que preparaba inspirados en la cocina tradicional maya.

“Sí me sentí discriminado y juzgado de cierta manera, porque con otros participantes era de: ‘Échale ganas, qué bonito lo estás haciendo’. Y conmigo siempre eran palabras discriminatorias hacia mi cultura y cómo cocinaba, y eso está saliendo en todas las entrevistas y en los videoclips, cómo se dirigía de manera discriminatoria hacia mí”. Ramahá

Además, considera que le hicieron bullying por sus platillos. “Claro, porque a fin de cuentas el sentimiento de ser buleado por tener orígenes indígenas o mayas sí me hacía sentir mal. De todos los cocineros que había, eran 4 tradicionales: Luis, Nora, Flor y yo. No es posible que de los 4 solo quedó uno. Yo traté de elevar la cocina tradicional a otro nivel. Lo entiendo y los respeto”.

Ramahá nos revela cómo es el chef Herrera:

“Es buena persona, fuera de cámaras está platicando contigo, tiene su música, tiene una vibra increíble. Pero ya eran muchas, porque estando en maquillaje decía: ‘Ojalá fueran a cocinar lo mismo y sus tradicionales ojalá se vayan’. Siempre decía cosas en doble sentido. Yo creo que el respeto es importante en cualquier competencia. Traté de ser lo más educado con todos los chefs. Mi admiración y mi respeto no los va a perder, aunque no esté de acuerdo con su opinión o críticas, él seguirá siendo el mismo”.

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Ramahá cree que el chef Herrera lo discriminaba por ser de origen indígena / Cortesía TV Azteca/Redes sociales

¿Ramahá y el chef Herrera volverán a trabajar juntos tras lo ocurrido en ‘MasterChef México 24/7’?

El creador de contenido aseguró que volvería a trabajar en algún proyecto con el chef Herrera, a pesar de cómo lo trató:

“Para mí, la experiencia no fue agridulce, sino bonita, porque lo viví y lo volvería a repetir. Que tú digas si tengo ganas de verlo y abrazarlo, la verdad, no. Pero si hay dinero de por medio, trabajar con el chef Herrera y sacar un proyecto juntos, créeme que lo haría con toda la disponibilidad, porque soy un profesional en el trabajo y en la televisión”. Ramahá

Sobre si su forma de ser, muy directa y franca al decir las cosas, le haya podido incomodar al chef Herrera, dijo: “Claro, era súper obvio. Hay gente a la que le gusta tener a todos bajo sus pies, y yo no soy de esas personas. A mí me gusta la justicia y que todo esté bien. Si es blanco, es blanco, y si es negro, es negro. Si tengo que pedir disculpas, lo hago. La verdad, sí sentí la incomodidad por parte del chef. La gente se dio cuenta del rechazo que había en contra de la cultura yucateca”

Chef Herrera fue uno de los críticos en MasterChef 24/7 / Cortesía TV Azteca/Redes sociales

¿Chef Herrera aclaró si realmente discriminó a Ramahá en ‘MasterChef México 24/7’?

Ramahá no desea aclarar las cosas con el chef Herrera: “No tengo por qué hablarlo con él. Respeto su trayectoria. Sin embargo, cuando me dijo que el relleno negro es una burla, sentí que fue una falta de respeto para la comida tradicional. Primero se hicieron las mujeres y los hombres de comal, y después, con estudios, se hicieron los grandes chefs”.

Nunca olvidará esta experiencia. “Estuvo chévere. Me esperé 10 años para vivirlo. No es solo un reality, sino 2 al mismo tiempo. Un programa de cocina y uno 24/7”

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