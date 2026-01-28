Famoso cantante anuncia que le queda poco tiempo de vida por su corazón: “Mi salud no está bien”

Luego de que la conductora Viviana Martínez anunciara que fue diagnosticada con cáncer de piel, el cantante estadounidense Ray J encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir un video en el que habló abiertamente sobre el delicado estado de su salud.

A sus 45 años, Ray J aseguró que los médicos le advirtieron que podría tener solo unos meses de vida debido a un grave deterioro en su corazón. La declaración llegó semanas después de haber sido hospitalizado por neumonía y fuertes dolores en el pecho, situación que lo llevó a enfrentar una de las crisis médicas más serias de su vida.

Ray J comparte que le quda poco tiempo de su vida porque su corazón está funcionando al 25%. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Ray J y por qué le queda poco tiempo de vida?

Ray J, cuyo nombre real es William Ray Norwood Jr., fue hospitalizado a inicios de 2026 en Las Vegas tras presentar una neumonía severa acompañada de dolor cardiaco. Durante su estancia en el hospital, los médicos detectaron un daño importante en su corazón, por lo que fue sometido a diversos estudios médicos, entre ellos radiografías y un ecocardiograma.

Días después, el cantante compartió un video en sus redes sociales donde agradeció a sus fans por las oraciones y el apoyo recibido. En el mensaje, Ray J reveló que su corazón “solo funciona al 25%”, una condición que mantiene su salud en estado frágil. “Mi salud no está bien”, dijo con una voz visiblemente debilitada, dejando claro que continúa en proceso de recuperación, aunque con un pronóstico reservado.

La situación se volvió aún más alarmante cuando, durante una transmisión en vivo en Instagram —más tarde replicada en X—, el artista aseguró que los médicos le habrían advertido que probablemente no viviría más allá de 2027, lo que generó una fuerte reacción entre sus seguidores.

¿Por qué el corazón de Ray J está fallando?

En el mismo video, Ray J habló sin filtros sobre las posibles causas de su condición. El cantante atribuyó el daño a su corazón a una vida marcada por excesos, incluyendo el abuso de alcohol y drogas durante varios años.

“Mi corazón está negro… parece que está cocido”, dijo mientras señalaba su pecho. El artista reconoció que durante mucho tiempo pensó que era “invencible” y que podía consumir alcohol, Adderall y otras sustancias sin enfrentar consecuencias graves. Sin embargo, hoy admite que ese estilo de vida pasó factura.

Además de hablar sobre su estado de salud, Ray J confesó que ya ha tomado decisiones importantes sobre su futuro. Entre ellas, expresó su deseo de ser cremado cuando llegue el momento y aseguró que dejó arreglos financieros para que su exesposa y sus hijos estén protegidos económicamente.

¿Quién es Ray J, cantante que anuncia que le queda poco tiempo de vida?

Ray J es un cantante de R&B, compositor, actor, presentador de televisión y empresario estadounidense. Nació el 17 de enero de 1981 en McComb, Mississippi, y creció en Carson, California.

Es conocido tanto por su carrera musical como por su constante presencia en reality shows y por ser el hermano menor de la cantante Brandy Norwood.

Inició su carrera artística desde muy joven y lanzó su álbum debut “Everything you want” en 1997.

Durante los años 2000 alcanzó popularidad con temas como “Wait a minute” y “One wish”, aunque su mayor éxito llegó en 2008 con “Sexy Can I”, que entró al top 3 del Billboard Hot 100.

En los últimos años, Ray J también se ha mantenido activo como empresario con marcas tecnológicas como Raycon.

Actualmente, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, acompañado por su familia, en especial por su hermana Brandy, quien ha estado a su lado durante su recuperación.

