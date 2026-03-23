Filtran video del arresto de Justin Timberlake por manejar pasado de copas: así fueron sus pruebas de sobriedad

Sale a la luz el video que Justin Timberlake no quería que vieras. Así fue el incómodo momento en que el cantante fue detenido por manejar ebrio en Nueva York y terminó pasando la noche bajo arresto.

El material fue liberado tras varios meses de disputa legal, ya que el equipo del intérprete intentó frenar su publicación al considerar que afectaba su reputación. Sin embargo, el acuerdo alcanzado permitió que las grabaciones se hicieran públicas.

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¿Por qué fue arrestado Justin Timberlake en Nueva York?

La polémica vuelve a rodear a Justin Timberlake, luego de que se difundiera el video del arresto del cantante por conducir bajo los efectos del alcohol, ocurrido en 2024 en Sag Harbor, Nueva York. Las imágenes, captadas por cámaras corporales de la policía, revelan con lujo de detalle el comportamiento del artista, su nerviosismo y las pruebas de sobriedad que no logró superar.

De acuerdo con el video, Justin Timberlake fue detenido luego de ignorar una señal de alto mientras conducía por calles de Sag Harbor. Además, los oficiales detectaron que su vehículo se desvió de su carril, lo que llamó de inmediato su atención.

Cuando el cantante descendió del automóvil, los policías aseguraron haber percibido olor a alcohol, motivo por el cual decidieron aplicarle pruebas de sobriedad en el lugar. Desde ese momento, el ambiente se tornó tenso y quedó registrado cada gesto del artista.

Aunque el intérprete intentó mantenerse tranquilo, su lenguaje corporal mostraba incomodidad y evidente nerviosismo, factores que terminaron jugando en su contra frente a las autoridades.

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¿Cómo fueron las pruebas de sobriedad que no superó Justin Timberlake?

Uno de los momentos más reveladores del video es cuando Justin Timberlake enfrenta las pruebas de sobriedad, mismas que incluyen caminar en línea recta y mantenerse en equilibrio sobre una pierna.

Durante estos ejercicios, el cantante presentó dificultades para seguir las instrucciones, perdiendo estabilidad en más de una ocasión. Visiblemente alterado, incluso reconoce ante los oficiales que las evaluaciones eran “realmente difíciles”, una frase que ahora circula ampliamente en redes sociales.

El artista intentó justificar su estado asegurando que únicamente había tomado “un martini” y que se encontraba siguiendo a unos amigos por la zona. Sin embargo, los agentes continuaron con el procedimiento al considerar que no estaba en condiciones óptimas para conducir.

¿Como reaccionó Justin Timberlake al ser detenido por manejar ebrio?

Otro de los momentos que más ha llamado la atención del público es la conversación entre Justin Timberlake y los policías. En el video, el cantante se muestra confundido y ofrece varias explicaciones para intentar suavizar la situación.

Timberlake les comentó que estaba en la zona debido a su gira mundial, aunque al inicio le costó explicar a qué se dedicaba, hasta que finalmente se identificó como Justin Timberlake. También pidió disculpas en repetidas ocasiones y confesó sentirse alterado, asegurando que su corazón latía muy rápido debido a los nervios.

A pesar de sus intentos por mostrarse cooperativo, los oficiales le informaron que sería arrestado y trasladado a una estación policial, una noticia que el cantante recibió con evidente sorpresa.

Así fue el arresto de Justin Timberlake:

¿Qué pasó después del arresto de Justin Timberlake y cuáles fueron las consecuencias legales?

Tras no aprobar las pruebas de sobriedad, Justin Timberlake fue llevado a una estación de policía, donde se le notificó que permanecería detenido durante la noche. En el video, se le escucha cuestionar el motivo de su arresto y reaccionar con incredulidad al saber que pasaría varias horas bajo custodia.

Incluso, ya en la celda, el artista solicitó que mantuvieran la luz encendida, un detalle que no pasó desapercibido para quienes han visto el material completo, que tiene una duración aproximada de ocho horas.

Meses después del incidente, el cantante se declaró culpable de un cargo menor relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en una multa económica, la suspensión temporal de su licencia, la realización de servicio comunitario y la participación en un mensaje público de concientización sobre los riesgos de manejar tras consumir alcohol.