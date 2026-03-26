Hombre apuñala a empleada de tienda Pokémon; hiere a un cliente y luego se quita la vida: VIDEO

A unas semanas de que el cantante Saúl Naranjo apuñalará a su pareja en Colombia, otro nuevo suceso ha conmocionado a la comunidad digital. Un vídeo viral ha estremecido las redes sociales, ya que lo que parecía un día normal en una tienda Pokémon, pronto se tornó angustiante. Un hombre atacó con arma blanca a una mujer que era empleada en dicho lugar. Después de unos minutos, se quitó la vida. Te contamos los detalles.

Pokémon / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque de un hombre a una empleada de tienda Pokémon?

Un hombre atacó con un arma punzocortante a una empleada del Pokémon Center, ubicado en el distrito de Ikebukuro, en Tokio, Japón. El hecho dejó un saldo de dos personas fallecidas: la trabajadora agredida y el propio atacante.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:16 horas de este jueves 26 de marzo, dentro del establecimiento, considerado uno de los más grandes y visitados de la cadena Pokémon Center en Japón. De acuerdo con los primeros reportes del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, el agresor ingresó al lugar y atacó directamente a una joven empleada, de aproximadamente 20 años.

La víctima sufrió una herida grave en el cuello que provocó una rápida pérdida de sangre. Aunque fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida. Testigos señalaron que la agresión fue súbita, lo que generó confusión entre clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

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Apuñalamiento en tienda Pokémon / X: Alerta Mundial

¿Por qué el atacante en una tienda Pokémon se quitó la vida?

Tras perpetrar el ataque, el presunto responsable utilizó el mismo objeto punzocortante para infligirse heridas. Las autoridades confirmaron que el hombre también falleció a consecuencia de estas lesiones en el sitio o poco después del incidente.

Hasta el momento, no se ha determinado el motivo detrás de la agresión, ni si existía alguna relación previa entre la víctima y el atacante, lo que mantiene abierta la investigación. Tampoco se ha revelado la identidad del atacante.

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🇯🇵 | ÚLTIMA HORA: Un sujeto mata a puñaladas a una empleada, hiere a un cliente y se suicida en una tienda Pokémon en Japón.



Según informes preliminares, una trabajadora perdió la vida y otra persona resultó herida en el ataque. El agresor se quitó la vida tras el incidente. pic.twitter.com/R6N3rSE4dF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

¿Qué es un Pokémon Center y qué teorías hay alrededor del ataque?

Los Pokémon Center son tiendas oficiales dedicadas exclusivamente a la popular franquicia japonesa Pokémon, reconocida a nivel mundial. Estos establecimientos ofrecen experiencias inmersivas para los visitantes, con productos exclusivos que van desde videojuegos y cartas coleccionables hasta peluches, artículos de hogar y alimentos temáticos.

El local de Ikebukuro, donde ocurrió el ataque, destaca por ser el más grande de Japón y uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales.

En los comentarios dentro del vídeo, muchos aseguran que pudo tratarse de un ataque directo por un tema vengativo, mientras que otros señalan que se trató de una posible venta que habría salido mal.

Lo anterior solo son especulaciones, y la versión oficial no ha sido confirmada.

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