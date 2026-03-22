Influencer ejerce malos tratos a su bebé en transmisión en vivo, en redes piden que se haga justicia; VIDEO

A unas semanas de que el creador de contenido libanés, Emmanuel Achmar, sufriera una agresión física de su padre durante una transmisión en vivo, una nueva escena genera molestia en la comunidad digital.

Un momento que ya es viral en redes, causa molestia e indignación, luego de que una influencer y creadora de contenido fuera captada presuntamente ejerciendo malos tratos a su bebé, lo anterior, durante una transmisión en vivo en TikTok. Te platicamos los detalles.

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué influencer es acusada de maltratar a su bebé, durante transmisión en vivo

Una transmisión en vivo en TikTok se convirtió en evidencia de un presunto caso de maltrato infantil que ha generado indignación internacional. La protagonista es Dileisy Yokasta García, una influencer originaria de República Dominicana, también conocida como “La del morbo”.

El 21 de marzo su perfil de TikTok no aparece ya, pero son varios los influencer que han retomado la situación y han mostrado su molestia ante lo ocurrido.

Posteriormente, tras las acusaciones en su contra, Dileisy fue detenida. Un vídeo filtrado deja ver a la creadora de contenido en lo que parece una sala policial, mientras muestran al abogado que la defenderá en este proceso.

Te puede interesar: En Venga la alegría, luchador invitado se va a los golpes a la producción en vivo: “Sáquenlo de aquí”

“La del morbo” es detenida por agresión a su hija / Redes sociales y canva

¿Cómo fue el presunto maltrato que la tiktoker “La del morbo” hizo contra su bebé?

El hecho ocurrió durante un “live” en el que la joven se encontraba frente a la cámara platicando con sus seguidores, de repente, su hijo apareció y comenzó a llorar. Lejos de atender al menor, la mujer reaccionó con evidente molestia, lanzando advertencias que rápidamente escalaron.

En el video, que se viralizó en distintas plataformas digitales, se escucha a la influencer cuestionar al niño con frases intimidantes, mientras su tono de voz reflejaba desesperación. El momento que más indignación causó fue cuando pronunció: “¿ Tú quieres g0....l. ..p3.s? Ven, dime si tú quieres... ?”, dejando impactados a varios en su comunidad.

Aunque el bebé no aparece directamente en cámara en varios momentos, los sonidos captados durante la transmisión fueron suficientes para alertar a miles de usuarios. De acuerdo con los reportes, la influencer habría maltratado al menor fuera del encuadre, lo que se evidenció por el incremento en el llanto del niño.

Te puede interesar: José Emilio Levy vs. Ana Bárbara: La tacha de mala madre y destapa su mayor miedo: “Que me lleguen a madrear”

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado una fuerte ola de indignación, al mostrar a una mujer identificada como Dileisi García, conocida en plataformas digitales como “La del Morbo”. pic.twitter.com/gBWTRtBrSV — 7 Días RD (@7diasRD) March 18, 2026

¿La tiktoker Dileisy Yokasta García perderá a su hijo?

La presión social y la viralización del video llevaron a que el caso fuera denunciado formalmente. Como resultado, las autoridades de República Dominicana procedieron con la detención de Dileisy Yokasta García, quien ahora enfrenta un proceso legal por presunto maltrato infantil.

Además, organismos de protección a la infancia intervinieron para salvaguardar al menor. Según reportes, el niño fue puesto bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

En redes ya especulan que el pequeño podría quedar al cuidado de algún otro familiar, pues la escena es muy grave y el niño está en una edad vulnerable.

Tal vez te interese: Hijo de Consuelo Duval no controla su carácter y golpea a un hombre en Francia