La demanda que acabó con la carrera del niño de Mi pobre diablillo: así desapareció de Hollywood

El impacto de Mi pobre diablillo fue inmediato. Con un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares, la cinta logró una recaudación cercana a los 72.2 millones de dólares a nivel mundial. El éxito comercial dio paso a una secuela estrenada en 1991. Para ese momento, Michael Oliver se encontraba en la cima de su carrera, siendo uno de los rostros infantiles más reconocibles del cine estadounidense. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una consolidación en Hollywood terminó convirtiéndose en el principio del fin de su trayectoria artística.

¿Qué demanda terminó con la carrera de Michael Oliver?

El conflicto se originó durante las negociaciones para la participación de Michael Oliver en la segunda entrega de Mi pobre diablillo. De acuerdo con la información disponible, inicialmente se había pactado un salario de 80 mil dólares por su regreso como Junior. No obstante, antes de iniciar el rodaje, su madre y su representante exigieron un aumento considerable.

Finalmente, el actor infantil recibió un pago total de 500 mil dólares luego de que se amenazara con retirarlo de la producción si no se aceptaban las nuevas condiciones. Universal Pictures accedió debido a la urgencia por comenzar las grabaciones, pero posteriormente interpuso una demanda contra la madre del actor por presunto chantaje.

El estudio argumentó que el contrato había sido firmado bajo presión y que la producción se encontraba en riesgo. El fallo favoreció a Universal Pictures, y la corte ordenó a la familia de Michael Oliver la devolución de 170 mil dólares. Aunque el conflicto legal concluyó en términos económicos, las consecuencias profesionales fueron más severas.

Tras el litigio, Michael Oliver no volvió a ser convocado por el estudio. Para la tercera entrega de la saga, el personaje de Junior fue interpretado por Justin Chapman, marcando así el cierre definitivo de la relación entre el actor infantil y la franquicia que lo llevó a la fama.

¿Qué fue del niño protagonista de Mi pobre diablillo?

Después del conflicto con Universal Pictures, las oportunidades laborales para Michael Oliver disminuyeron de forma considerable. Sus apariciones en el cine se limitaron a participaciones menores en producciones como Forrest Gump y Eraser, sin lograr recuperar el protagonismo que había tenido a inicios de los noventa.

Ante la falta de nuevas oportunidades, el actor decidió alejarse del mundo de la actuación alrededor de los 15 años. De haber sido una de las figuras infantiles más reconocidas de Hollywood, pasó a mantener un perfil bajo, lejos de los reflectores y de la industria cinematográfica.

Actualmente, Michael Oliver tiene 43 años y lleva una vida privada. Se desempeña en el área de soporte técnico y mantiene un vínculo ocasional con la industria musical. Además, participa esporádicamente en eventos nostálgicos relacionados con Mi pobre diablillo, la película que marcó su vida y su carrera.

