Muere icónico colaborador de “Friends”, “La teoría del big bang” entre otras series: ¡Así lo despidieron!

Apenas en diciembre se confirmó la muerte de Pat Finn, actor de Friends, y hoy nuevamente el famoso show es golpeado por un triste fallecimiento.

El mundo del entretenimiento se vistió de luto hace unas horas, luego de darse a conocer el fallecimiento de un querido colaborador de icónicas series como Friends, Will & Grace y La teoría del big bang. Te contamos de quién se trata.

Muere querido colaborador de Friends y La teoría del big bang / Facebook: Friends TV Videos

¿Quién fue el colaborador de Friends y La teoría del big bang que murió recientemente?

Se trata del director y productor de televisión, James Burrows, una de las mentes creativas más importantes en la historia de la televisión estadounidense, pues formó parte de programas como: Friends, La teoría del big bang, Dos hombres y medio, entre muchos otros.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado enviado a la revista People. James murió a los 85 años de edad y varios compañeros de series lo despidieron:



Matt LeBlanc (Joey en Friends ): “ Las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste en nosotros ”,

): “ ”, David Schwimmer (Ross en Friends): “ Él nos cuidó, frente a la cámara y fuera ”.

Así como ellos, fueron varios colegas y elencos de distintos programas en los que estuvo presente, quienes le dieron el último adiós a Burrows.

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Muere James Burrows, director de Friends / IG: _schwim_

¿De qué murió James Burrows, colaborador de series como Friends y Dos hombres y medio?

Hasta ahora, ni la familia de James Burrows o su equipo, han dado a conocer la causa exacta de su fallecimiento. En el mensaje compartido tras su muerte, únicamente señalaron que el director partió acompañado por sus seres queridos.

No obstante, diversos medios de comunicación en Estados Unidos han reportado que Burrows presuntamente habría muerto tras enfrentar una enfermedad en recientes semanas:

Celebramos la extraordinaria vida y el duradero legado de James ‘Jimmy’ Burrows, quien falleció pacíficamente hoy rodeado de su amada familia. Comunicado familia de James Burrows

Las muestras de afecto continuaron en redes sociales, pues varias de las series que dirigió son consideras como las mejores de la historia, por lo que televidentes también lo despidieron en redes sociales.

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Murió James Burrows / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de James Burrows en televisión?

James Burrows fue una figura clave detrás de algunos de los programas más exitosos de la pantalla chica. A lo largo de su carrera dirigió más de mil episodios de televisión.

Su nombre quedó ligado a producciones como:



Taxi,

Frasier,

The Mary Tyler Moore Show,

Cheers,

Friends,

Will & Grace,

Dos hombres y medio ,

, La teoría del big bang, entre muchas otras.

Su carrera profesional comenzó en el teatro. En 1967 trabajó como asistente de dirección en la obra Holly Golightly, para después incursionar en la industria televisiva.

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