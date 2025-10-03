Muere querida actriz de teatro a los 75 años; habría luchado contra una grave enfermedad, dicen

La industria artística continúa de luto. Tras darse a conocer el trágico deceso de Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y ‘La rosa de Guadalupe’, ahora se reporta la muerte de la actriz dominicana Josefina Gallart de Germán, a los 75 años, ¿qué le pasó?

Josefina Gallart / Redes sociales

Te recomendamos: Hermana de Octavio Ocaña destapa la verdad sobre la muerte del actor: “Lo que realmente pasó”

¿De qué murió la actriz Josefina Gallart de Germán?

La noticia sobre la muerte de Josefina Gallart de Germán fue dada a conocer por la cadena televisiva en la que trabaja su hijo, el también actor Luis José Germán. De acuerdo con lo reportado, la celebridad falleció el pasado miércoles 1 de octubre.

“Lamentamos informar el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Luis José Germán. Hacemos extensivas nuestras condolencias a Luis José, a su esposa Luly Rocha y a toda su familia. Nos unimos a su dolor”, expresaron.

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de su deceso. Sin embargo, en redes sociales ha comenzado a circular la versión de que Josefina estaba luchando contra una “enfermedad neurodegenerativa”. No obstante, esto sigue sin confirmarse por una fuente oficial.

Y es que ni su hijo ni el resto de los familiares han querido dar mayor declaración ante este asunto. En tanto que las redes sociales se han llenado de mensajes lamentando el hecho y solidarizándose con sus seres queridos.

El funeral de la actriz se realizó durante la tarde del 2 de octubre en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. En tanto que el entierro se realizará este 3 de octubre en el cementerio Puerta del cielo.

Checa: Muere querido actor de “Lo que la gente cuenta”,¿la noticia se ocultó por semanas? ¿Qué ocurrió?

¿Quién era la actriz Josefina Gallart de Germán?

Josefina Gallart de Germán, apodada cariñosamente como ‘Fifina’, fue una actriz originaria de República Dominicana. Nació en 1950 y tenía 75 años al momento de su muerte.

Egresada de la Escuela de Arte Escénico (hoy Escuela Nacional de Arte Dramático), inició su carrera artística en los años 70. Ha trabajado en teatro y televisión. Algunas de sus obras más destacadas son:

Butaca 4

El gordo de la semana

La familia Pérez

Trébol

La broma del senador

Lisístrata odia la política

Hoy no toca la pianista gorda

Cada oveja con su pareja

En el ámbito personal, se casó con el actor Luis José “Niní” Germán, quien murió en 2017. Con él, procreó a su único hijo, Luis José Germán. A inicios de este 2025, este último le rindió un homenaje en el Teatro de Bellas Artes por su trayectoria.

¿Quién era Josefina Gallart? / Redes sociales

¿Quién es Luis José Germán, hijo de Josefina Gallart de Germán?

Luis José Germán es un actor dominicano, hijo de Josefina Gallart de Germán y Luis José ‘Nini’ Germán. Al igual que sus padres, dedicó su vida a la vida artística. Fundó la Compañía de Teatro Niní Germán (una compañía que rinde homenaje al legado de su padre).

Está casado con la también actriz Luly Rocha, con quien trabaja en la televisora RTVD. Conduce el programa ‘Luna llena’. Algunos de sus proyectos más representativos son:

Cada oveja con su pareja

Perfectos desconocidos

Chévere Nights

Sigue la noche

Los temores

Votemos

¿Qué hacemos con el muerto?

Mira: Famosa influencer y su prometido mueren en un aparatoso accidente durante su cumpleaños