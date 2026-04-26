Querido actor muere tras sufrir grave accidente; así fueron sus últimos días en el hospital

En medio de la conmoción por la muerte de Ricardo de Pascual, quien alcanzó la popularidad por trabajar con ‘Chespirito’ en ‘El Chavo del 8’, se da a conocer el deceso de otro querido actor, quien llevaba varios días hospitalizado por un fuerte accidente. Te contamos todos los detalles.

Muere actor / Redes sociales

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¿Qué le pasó al actor Luis Brandoni?

El pasado 11 de abril, se reportó que el actor argentino Luis Brandoni sufrió una caída en su casa, golpeándose la cabeza contra un escritorio. Los presentes llamaron a emergencias y fue trasladado al Sanatorio Güemes.

Un compañero de trabajo contó lo siguiente a medios locales: “Se sentó en una silla de su escritorio, con rueditas, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, Saula (Benavente), y se resbaló en la silla. Con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio”.

De acuerdo con su testimonio, al principio el pronóstico era bueno y los doctores pensaban que se recuperaría muy pronto. Sin embargo, con el paso de los días, la lesión fue empeorando hasta el punto en el que el histrión ya no podía recordar a sus familiares o amigos.

“El diagnóstico fue un hematoma subdural, que se suponía que se iba a reabsorber, y tuvo un pronóstico bueno hasta que entre el martes y el miércoles comenzó a empeorar la situación”, manifestó.

Permaneció poco más de una semana en la unidad de cuidados intensivos hasta que murió el pasado 19 de abril. Según allegados a él, la causa oficial fue un accidente cerebrovascular.

El funeral se llevó a cabo el pasado 20 de abril. Asistieron colegas y gente muy cercana a él. Sus restos descansarán en el Panteón de Actores, en Argentina.

Luis Brandoni / Redes sociales

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¿Cuál fue el último deseo de Luis Brandoni antes de morir?

Algo que llamó la atención del rito funerario de Luis Brandoni fue su duración. Y es que comenzó el 20 de abril y terminó al día siguiente. Según Carlos Rottemberg, gran amigo del histrión, este fue su último deseo.

Contó en entrevista que, para Luis, los velorios debían durar más tiempo: “Me decía: ‘¿Por qué los velatorios duran tan poco? Yo soy de la época donde los velatorios tenían que ser largos’”, resaltó.

Esto fue respaldado por las hijas del actor, quienes, en medio de su luto, bromearon con el asunto y declararon: “Vamos con 12 horas que, si no, papá nos mata”. Al final, el funeral terminó durando casi un día, en el que se le dio el último adiós a Luis, quien era considerado como uno de los mejores actores de Argentina.

Luis Brandoni / Redes sociales

¿Quién era Luis Brandoni?

Adalberto Luis Brandoni fue un actor argentino. Murió a los 86 años y era considerado como uno de los mejores histriones en su país. Comenzó su carrera en 1966, con la película ‘Escala musical’. Se le ha visto en otros grandes proyectos como:

La tregua

Convivencia

Caín y Abel

El hombre de tu vida

Nada

Tokio

También se llegó a desempeñar como diputado de su país y trabajó en el parlamento. Estaba en una relación con Sara Benavente. Tuvo dos hijos de relaciones anteriores.

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