Querido cantante muere tras meses de lucha contra el cáncer cerebral: “Un vacío irreparable”: FOTO

El mundo artístico vuelve a teñirse de luto. A casi una semana desde el accidente que le quitó la vida a Oliver Tree, se reporta la muerte de otro querido cantante. Se trata de Alex Bueno, a los 62 años. Había pasado los últimos meses luchando contra el cáncer cerebral. Esto es lo que se sabe.

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Muere cantante Alex Bueno / Redes sociales

¿De qué murió el cantante Alex Bueno?

A través de redes sociales, se informó que Alex Bueno había muerto durante la mañana del pasado 18 de junio, en Nueva York. En el comunicado correspondiente, se resaltó lo doloroso de su pérdida y se mandaron las respectivas condolencias a la familia.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical. Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, se lee.

También se pidió “respeto y privacidad” ante estos momentos tan complicados. Finalmente se dijo que todos los detalles de los ritos funerales se darán a conocer próximamente.

“Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad. Próximamente se publicarán los detalles referentes a las honras fúnebres correspondientes”, informaron.

No se mencionó nada sobre la causa de muerte. No obstante, se sabe que estaba luchando contra un cáncer cerebral. El cantante fue diagnosticado en 2025 con un tumor en el cerebro. Viajó a Nueva York para extirparlo, pero se hallaron células cancerosas, teniendo que someterse a tratamiento.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras del cantante Alex Bueno?

Unos días antes de su muerte, el equipo de Alex Bueno compartió un mensaje para pedir oraciones por la salud del cantante. Sin ahondar en detalles, dejaron ver que su salud había empeorado últimamente.

“Queridos amigos, una vez más seguimos pidiendo sus oraciones para nuestro querido artista Alex Bueno. En este momento sigue batallando con fe y todas sus fuerzas, en su proceso de salud”, manifestaron.

Posteriormente, se informó que había sido hospitalizado y se encontraba en el área de cuidados intensivos. Aunque tampoco se quiso dar más datos, se dijeron esperanzados en su pronta recuperación.

El último post que subió data del 31 de mayo. En esa publicación, él felicita a su mamá por el Día de las Madres en República Dominicana.

“Muchas felicidades a todas las madres de mi querida República Dominicana y del mundo entero, en especial a mi querida ‘Chachita’”, expresó.

Último post de Alex Bueno / Redes sociales

¿Quién fue el cantante Alex Bueno?

Alejandro Wigberto Bueno López, mejor conocido como Alex Bueno, era un cantante y bailarín originario de República Dominicana. Su carrera comenzó durante los años 70, en aquel entonces se unió a varias orquestas.

Durante su adolescencia y parte de la adultez luchó contra el alcoholismo y el consumo de sustancias ilícitas. En 2014, declaró estar sobrio. Atribuyó este logro a Dios y a su esposa, Sarah Arias, con quien se casó en 2013.

Con sus más de 40 años de trayectoria, se volvió todo un referente del merengue y la bachata. Algunos de sus éxitos más famosos han sido ‘Jardín Prohibido’, ‘Querida’ y ‘Esa Pared’.

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