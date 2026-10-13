Tras la final de La casa de los famosos México, estrella de reality es asesinada en Club nocturno; así luce el lugar

Tan solo horas después de que se confirmara que la exparticipante de Big brother, Amber Siyavus, muriera de manera repentina a los 49 años, otra fuerte noticia estremece a la comunidad de los realities.

Una famosa figura de televisión, estrella en diversos realities, fue asesinada tras una presunta discusión tras una semana de la final de La casa de los famosos México. A horas del lamentable hecho, compartieron videos del lugar en el que le quitaron la vida. ¿Quién era y qué pasó exactamente?

Figura de realities fue asesinada / Pixabay

¿Qué estrella de realities fue asesinada afuera de un club nocturno?

La víctima fue Mackayla Paige, conocida en el mundo del entretenimiento como “Kash”, quien fuera asesinada en California hace apenas unas horas.

La noticia fue confirmada horas más tarde por Now That’s TV a través de sus redes sociales:

Descansa en paz, Kash. Hoy, lamentamos la desgarradora pérdida de Mackayla Paige, cariñosamente conocida como Kash, una querida miembro de nuestra familia Now That’s TV. IG: Now That’s TV

La joven, figura de programas como Young & Reckless y Real west coast baddies, falleció pese a haber sido trasladada de emergencia a un hospital cercano.

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Confirman muerte de Mackayla Paige “Kash” / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque en el que murió Mackayla Paige, mejor conocida como “Kash”?

De acuerdo con medios como ABC7 News y CBS News, quienes retomaron información de la policía de Oakland, Mackayla Paige fue herida de bala a las afueras de un establecimiento nocturno durante una riña.

Según refieren, Paige fue trasladada por paramédicos para poder ser llevada de urgencia a un centro médico, donde fue declarada muerta horas más tarde.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre posibles sospechosos, el móvil de la agresión ni las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.

KTVU informó que, horas antes del incidente, la joven había compartido en sus historias de Instagram algunos momentos de su salida nocturna.

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Mackayla Paige, known as Kash, has died at 29. Tributes are pouring in, but police have not publicly confirmed what happened. Before you share a theory, who actually confirmed it? https://t.co/Oi39SoNvJU #MackaylaPaige #Kash #NowThatsTV #Oakland https://t.co/IVdjrnIdYE — The Town Hall News (@townhall_news) October 12, 2026

¿Quién era Mackayla Page “Kash”?

Mackayla Paige se hizo famosa en los Estados Unidos gracias a sus múltiples participaciones en realities, un género que cada vez se ha vuelto más recurrente entre el gusto de las audiencias jóvenes.

Su participación en Young & reckless y Real west coast baddies la consolidó como una de las caras reconocidas de la plataforma de streaming Now That’s TV.

Además de esos formatos, formó parte de otras producciones de la cadena, como Roommhates y Now That’s Riot, con las que, según la propia plataforma, se convirtió en parte de la historia del canal.

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