¿Yolanda Saldivar sale de la cárcel? Asesina de Selena podría ser liberada en “cualquier momento”, aseguran

Han pasado 31 años desde que Yolanda Saldívar le quitó la vida a Selena Quintanilla, también conocida como la ‘Reina del Tex-Mex’. Se le sentenció a cadena perpetua con posibilidad de poder solicitar la libertad condicional dentro de un determinado tiempo. Si bien lo intentó en su momento, no tuvo éxito.

Tal parece que el panorama de la exempleada de la cantante podría cambiar. Y es que recientemente se reportó que podría ser liberada “en cualquier momento”. Te contamos lo que se sabe.

No te pierdas: A.B. Quintanilla confirma demanda vs. su hermana Suzette por el legado de Selena: “Hay circunstancias”

Yolanda Saldívar mató a Selena Quintanilla en 1995 / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Saldívar, asesina de Selena, no pudo obtener la libertad condicional en 2025?

Como se sabe, Yolanda Saldívar intentó obtener la libertad condicional en 2025. Y es que la reclusa podía solicitarla, ya que habían pasado 30 años desde que fue condenada. Presentó su petición ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

En aquel entonces, los fanáticos de Selena estaban en contra de que quedara en libertad. Por otra parte, el ahora fallecido padre de la cantante, Abraham Quintanilla, dijo que no tenía problema en que saliera de la cárcel. No obstante, consideraba que estaba más segura dentro de ese lugar.

Argumentó que muchos fans de su hija seguían enojados por su crimen. También mencionó que Yolanda ha estado la mayor parte del tiempo en aislamiento, ya que muchas reclusas saben lo que hizo y hasta la han atacado.

Tras revisar la solicitud, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió negarle la petición, argumentando que su delito había sido bastante grave. Además de que su reinserción a la sociedad podría representar un peligro para la misma. En esa ocasión, se dijo que podría pedirla nuevamente hasta el 2030.

“El expediente indica que el delito instantáneo tiene elementos de brutalidad, violencia, comportamiento agresivo o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima que indica un desprecio consciente por las vidas, la seguridad o la propiedad de otros, de tal manera que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública”. Este fue el dictamen de las autoridades.

Lee: ¿De qué murió el papá de Selena? Revelan cómo fueron los últimos momentos de Abraham Quintanilla

Yolanda Saldívar trabajaba para Selena / Redes sociales

La razón por la que Yolanda Saldívar podría ser liberada en “cualquier momento”

En entrevista para ‘De primera mano’, José Villazca, vocero de Yolanda Saldívar, contó que la asesina de Selena podría tener una nueva oportunidad para pedir su libertad condicional. Y es que resaltó que, tras la petición fallida, las leyes en Texas cambiaron.

“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora el 8 de julio de 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta. Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le pudiera dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir: ‘Estás libre’”. Vocero de Yolanda Saldívar

Si bien dejó claro que esta carta no garantiza su libertad, sí la califica para presentar una nueva solicitud, por lo que, si la autoridad lo considera pertinente, saldría de la cárcel.

“Ahora una persona que está privada de su libertad en Texas, después de un año que se le niegan su salida. Ella ya califica para que en cualquier momento, de un año en adelante, un oficial pueda dictarle su libertad condicional”, puntualizó.

Sobre cuánto tiempo podrían darle una respuesta, dijo: “El día que le negaron la salida estaba muy triste, estaba devastada. Ahora le dan otra vez la noticia de que puede, en cualquier momento, ya sea esta semana o la siguiente, le pueden dar otra noticia de que ella puede quedar en libertad condicional”, puntualizó.

¿Qué pasará con Yolanda Saldívar, asesina de Selena, si queda en libertad?

Durante la conversación, José Villazca relató ser muy cercano a Yolanda Saldívar. Indicó que se conocieron en 2023, cuando empezaron a intercambiar correos: “La conocí, nos hicimos amigos y la voy a visitar”, puntualizó.

Dijo que, en caso de que Yolanda quede libre, probablemente la lleve a vivir a su casa. Y es que mencionó que la criminal no tiene muchos parientes que puedan recibirla.

Aprovechó para señalar que hay muchos aspectos desconocidos en el asesinato de Selena, pero que eso solo le corresponde decirlo a la propia Saldívar. De igual forma, mencionó que, desde que la conoció, ha sostenido que lo ocurrido con la cantante fue un “accidente”.

Mira: AB Quintanilla se rompe tras la muerte de su padre y revive el dolor por Selena: “Esto me golpea diferente”