Actor de Montecristo regresa a México tras vivir 8 años en Estados Unidos, ¡más guapo que nunca! ¿Qué fue de él?

Omar Germenos regresó a México luego de 8 años de vivir en Estados Unidos, a donde, comenta, se mudó en un momento delicado de su país natal; sin embargo, aclara que su casa está aquí, por lo que decidió volver, debido a que ya extrañaba su tierra y por una razón muy particular: Que sus hijos no le hablaran en inglés.

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¿Por qué Omar Germenos regresó a México tras vivir 8 años en Estados Unidos?

El actor se sinceró al decir por qué se fue al otro lado. “Empecé a hacer mucha más televisión simultánea en México, durante 8 o 10 años. Después me volví a ir a Estados Unidos en un momento delicado del país. Vivo en Cuernavaca, y en ese tiempo se puso duro. Me fui 8 meses y me quedé 8 años, y luego me vine otros 8. Ya les dije más de 20 años de mi vida así de golpe”.

A pesar de que no dejó de tener trabajo en el país vecino, prefirió regresarse a México. “Sigo teniendo cosas. Dejé un mercado abierto allá (en Estados Unidos), pero realmente mi casa es Cuernavaca. Mi empresa es en México y mis historias se cuentan acá. Estuve yendo y viniendo. Soy más chilango que la torta de chicharrón. Además, mis hijos se acercaban a la preadolescencia y no quería que me hablaran en inglés. Particularmente, siempre extrañé vivir aquí”.

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En 2002 protagonizó la telenovela La duda.

¿Cómo llegó Omar Germenos a la actuación y por qué asegura que su carrera fue un accidente?

Destacó que entre ambos países hay varias diferencias: “En México hay cosas que no verán allá, y allá hay cosas que no verán aquí. En Estados Unidos hay mucha seguridad y son muy civilizados. Solo que la gente es muy inculta y no hay apapacho. Por ejemplo, aquí tenemos un relajo muy bonito. Allá hay calidad y aquí calidez”.

Por otra parte, recordó sus inicios y nos contó cómo llegó a la actuación por casualidad. “Esta carrera para mí siempre ha sido un accidente. Comencé a los 30 años, una edad grande. Era sastre desde los 18. Sin embargo, hacía muchos comerciales de chico para ganar dinero. Me hice un oficio de cine sin saberlo. Me di cuenta de que tenía que aprender a actuar. Todavía no aprendo (ríe). Se volvió un pasatiempo en el que, además, me pagan”.

Al ser un actor de la vieja escuela, considera que lo mejor es aprenderse los diálogos de memoria. “Es lo más natural, pero el apuntador es una herramienta que uno debe saber usar. Hice mi entrenamiento de apuntador a través de la conducción. Era divertido. Se escucha el caos que hay atrás (en cabina)”.

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¿Quiénes fueron los referentes de Omar Germenos? Así recuerda a Héctor Bonilla y Julio Alemán

Describió la experiencia que vivió en el pasado, al usar un apuntador. “Recuerdo que un día me dijeron: ‘¡Dile a ese tipo que se calle!’. Yo le decía: ‘Me están diciendo que nos apuremos un poquito’, y me contestaban (en el apuntador): ‘¡No le digas eso!’ (ríe). Hay gente que no soporta ese caos, porque se desconcentra. Por eso, mi primera opción es la memoria; sin embargo, la televisión es contrarreloj y a veces llegan escenas de última hora o muy largas, es ahí donde lo uso. Solo debe ser un apoyo”.

Compartió a qué actores considera sus maestros. “Cuando comencé, recibí consejos de personas que pudieron haber sido mis papás. De un Héctor Bonilla y un Julio Alemán. En mi caso, de joven siempre fui muy viejito de espíritu. Por eso me fui por la escuela básica”.

Recientemente actuó en Juegos de amor

¿Cuál es el nuevo proyecto de Omar Germenos y quién es Esteban en ‘Todavía te amo’?

También habló de su nuevo proyecto, Todavía te amo. “Es la tercera producción en la que estoy con Carlos Bardasano. Me da gusto ver a mucha gente con la que he trabajado desde hace muchos años”.

Para finalizar nos habló de su personaje. “Se llama ‘Esteban’. Él se detona por cosas que no debería estar haciendo y trata de detonar en otros lo contrario. Intenta disculpar sus faltas dándoles buenos consejos a los demás. Eso lo hace más humano y entrañable”.

Proximamente lo veremos en la telenovela Todavía te amo, producción de Carlos Bardasano.

¿Quién es Omar Germenos? Actor, conductor de televisión y empresario mexicano

Ha estado en las telenovelas: Marisol (1996), Villa María (2004), Montecristo (2006), Vuélveme a querer (2009), En otra piel (2014), Eva la trailera (2016), Por amar sin ley (2019), Diseñando tu amor (2021), Minas de pasión (2023), La historia de Juana (2024) y Juegos de amor y poder (2025).

(1996), (2004), (2006), (2009), (2014), (2016), (2019), (2021), (2023), (2024) y (2025). Ha formado parte de los cortometrajes: Una mirada más allá (2004) y 3:6 Until sunrise (2013).

(2004) y (2013). En teatro: El día más feliz de tu vida , El marido perfecto y Microteatro Miami , junto a Gloria Peralta .

, y , junto a . Próximamente lo veremos en Todavía te amo .

. Omar Germenos cuenta con 58.7 mil seguidores en Instagram.



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