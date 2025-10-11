Actriz de telenovelas pide oraciones para su sobrino que está en coma inducido tras accidente

La actriz venezolana Ruddy Rodríguez atraviesa momentos de angustia por la salud de su sobrino Kenny Castillo Rodríguez. A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió la difícil situación que enfrenta la familia tras un accidente que dejó al joven con graves lesiones y en coma inducido.

La protagonista de “Enamorada”, Ruddy solicitó a sus más de un millón de seguidores enviar “oraciones, energía positiva y buenos deseos” para la pronta recuperación de Kenny y aseguró que cada mensaje de apoyo ha sido un alivio en estos momentos tan delicados. Además, agradeció el trabajo del personal médico del Hospital Domingo Luciani, donde el joven permanece en terapia intensiva.

Ruddy Rodríguez, actriz venezolana y exreina de bella pide oraciones para sobrino que está estado de coma. / Redes sociales

¿Qué le pasó al sobrino de la actriz Rudy Rodríguez?

Hace apenas unos días, Kenny Castillo Rodríguez sufrió un accidente de gravedad que lo llevó de urgencia al hospital.

Ruddy no dio detalles del tipo de accidente pero reveló que las lesiones incluyen fracturas en cadera, fémur y mandíbula, así como inflamación cerebral y coágulos, lo que obligó a los especialistas a inducirlo en coma para estabilizar su estado.

Rodríguez, afectada por la situación, explicó en un video: “Mi sobrino Kenny sigue en terapia intensiva, está en coma inducido, el pronóstico no es el que más quisiéramos, pero hay que seguir luchando”.

La actriz también destacó la fortaleza de la familia, especialmente de Karina, esposa de Kenny, y agradeció a todos los que han contribuido a la campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los costos médicos pues Kenny no tiene seguro médico.

Ruddy Rodríguez pide oraciones y apoyo para su sobrino

En redes sociales, Ruddy ha compartido mensajes de esperanza y fortaleza: “Cada palabra de aliento, cada oración, cada energía que nos envían… lo recibimos con todo el amor que se necesita en estos momentos”. Asimismo, enfatizó la importancia de la energía colectiva en la recuperación de su sobrino, invitando a sus seguidores a mantener la fe y acompañarlos en esta difícil prueba.

“Lo único que les pido es que le digan a ese ser llamado Kenny que baje la inflamación de su cabeza, los médicos y enfermeras del hospital Domingo Luciani están haciendo su parte y gracias por eso, siempre he creído en las energías”, dijo la actriz de “The living daylights”.

¿Quién es Ruddy Rodríguez, actriz venezolana y exreina de belleza?

Ruddy Rosario Rodríguez de Lucía, nacida el 20 de marzo de 1967 en Anaco, estado Anzoátegui, Venezuela, es una actriz, modelo, cantante, empresaria y exreina de belleza venezolana. Su trayectoria incluye:

Representó a Venezuela en “Miss Mundo”, quedando tercera finalista y obteniendo la máxima puntuación en traje de baño.

Debutó en cine internacional: Participó en “The living daylights” (1987), convirtiéndose en la primera chica Bond latina.

Protagonizó las telenovelas “Niña bonita”, “Enamorada” e “Inmensamente tuya”, consolidándose como figura importante de la televisión venezolana.

Trabajó en producciones en Colombia, Puerto Rico, España, Perú y Estados Unidos, incluyendo “Las Ibáñez”, “El magnate” y “Brigada central II”.

Carrera musical: En 1991 lanzó su único álbum “Espejismo”, con algunas canciones usadas en telenovelas como “Alcanzar una estrella” I y II.

